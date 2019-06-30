當信用卡簽名銀漆係刮刮樂　台男刮走秒後悔：沒人告訴我不可以啊

隨着人慢慢長大，讀大學或者投身社會之後，就有可能收到第一張自己的信用卡。台灣有網民分享，指收到第一張信用卡之後，就興奮地將背後的銀漆刮開，之後才知道原來銀漆並非刮刮樂，而是簽名的位置，結果只能立即補領一張新卡。其他網民看過帖文之後都笑翻，更有人指經過樓主提醒，即時變得對信用卡背後的銀漆十分在意了。

台男分享照片，指收到首張信用卡時，因為衝動而將信用卡上的銀漆位刮走，令信用卡頓變廢卡。（Dcard圖片）

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樓主在Dcard討論區的帖文題為「人生第一張信用卡」，他在文中上載照片，形容手持的信用卡外形精美，「看看那純白的白金質感、一網打盡的icash、信用卡、提款卡功能、美不勝收，充滿質感」，看起來覺得十分滿足。不過他的一句「人生『第二張』信用卡終於來了」卻令不少人感到懷疑，因為標題寫的明明是第一張信用卡。

雖然信用卡十分常用，但如果收到自己第一張信用卡，相信不少人都會覺得興奮。（資料圖片）

他解釋，其實第一張信用卡早就已經收到，但因為一個極之大意的想法，令該張卡還沒有用過就已經陣亡！樓主稱，「沒人告訴我說那個銀色不是拿來刮的」，從他上載的圖片可見，原本應該讓持卡人簽名的銀漆，竟然被刮到見底，更出現多個「VOID」（無效）的字樣。

樓主直言當時才「頓悟」自己做錯了事，翻過卡面看到開卡步驟之後，也大嘆已經不需要開卡，「被刮爛了，就讓他躺在那吧，這就是我人生第一張信用卡的故事」。

（Dcard討論區）