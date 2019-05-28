外賣員冒雨送餐不滿食客信用卡付款　食物不放尾箱掛車外淋濕捱轟

收得人工就應要交足貨，惟有外賣員網上自爆，早上冒雨送外賣時，因不滿食客以信用卡付款「搞到我要白做」空車回公司，故把外賣袋掛車外而沒放尾箱，令食物濕透。事件引來網民批評，傳至多個網上群組，不少人都批評他如此心態不應做服務業，又指食客應投訴他。

外賣員不滿食客以信用卡付款，使他白做一轉空車回公司，故意把外賣袋掛車外任由雨水淋濕食物，事後還拍照放上網，引來網民批評。（fb群組截圖）

這名外賣員今早在一個外賣員群組中發帖，其上載照片為一袋外賣快餐食物，明顯已見被雨水淋濕，他指其實可以放在其電單車尾箱，惟他沒有並故意掛在車上，「全因你呢張係信用卡單，搞到我要白做一轉車返去回單」，更揚言「你慢慢嘆雨水食物啦」。

有外賣員冒雨送外賣，卻因不滿食客付款方法故意弄濕外賣，引來被網民狠批。圖為示意圖。（方家遠攝）

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今早天氣不穩，天文台一度發出黃色暴雨警告。（方家遠攝）

有同群組的人看不過眼，輾轉把這帖文截圖傳到多個網上群組，不少人都批評其態度大有問題，認為他根本不適合做服務業，不少人難以理解信用卡付款有何問題，後有網民解釋食客信用卡找數，外賣員要回公司交單，或外賣員因而覺得被耽誤。有不少人都指，無論不滿什麼，都不應拿別人吃進肚子的東西出氣。

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有網民認為食客看到外賣後根本不會收貨，「濕到咁點食」，指如果自己遇到這事，一定會向外賣店投訴，並拒收有關食物。有人直指現時事件通天，外賣員一時之氣隨時令他無咗份工，認為太唔值得，又批評他作為外賣車手有賺老闆人工，不論晴天或落雨天應該都一樣，「要唔要一見個天想落雨，就全香港停外賣吖？」。