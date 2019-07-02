爸爸遺失iPhone　乖仔憑尋找功能冷靜推理奪回手機：準到可以捉姦

Apple裝置如iPhone、iPad及Apple Watch等，都設有線上「尋找我的iPhone」（Find My iPhone）功能，可以幫助用家盡快尋回遺失裝置。台灣一名男網民近日在討論區分享，指父親在路上遺失iPhone，乖仔用此功能尋找手機，最後有智有謀地幫父親從陌生人手中「奪回」失物，過程緊湊刺激，吸引近1.5萬網民讚好，更大讚他「超像偵探」，不少人更笑問「你是柯南嗎」。

由於iPhone有線上尋找功能「尋找我的iPhone」，樓主趕快幫爸爸打開網頁定位。（Dcard圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

男網民在Dcard討論區發文，指剛回來的爸爸發現找不到手機，推測是在半路開車門時掉在路上。由於iPhone有線上尋找功能「尋找我的iPhone」，樓主趕快幫爸爸打開網頁定位，發現手機此刻在距離他們停車的位置約2公里的國小附近，相信手機已被撿走，因此他計劃直接到現場找人。

出發到國小期間，樓主留意到遺失處與國小是對巷車道，推測撿走的人應該不是開車或騎車，再從移動時間點來看，認為「歹徒」步行的機會較大，但一直在國小附近徘佪，其間樓主曾致電但卻沒有接通。

↓↓↓ 網民5步尋回iPhone ↓↓↓

樓主指為了不打草驚蛇，一直沒有按高分貝警報聲的功能，希望確認手機位置後才使用它。到達現場後，發現手機移動至國小隔壁的麥當勞，就立即快步跟上並深度掃描街上每個人，並不斷的撥打電話，從原本響到無人接聽，突然變成了響一聲就掛斷，其後開啟警報模式，但店內一片安靜，仔細觀察亦不覺客人有異樣。

↓↓↓ 設定「尋找我的 iPhone」步驟 ↓↓↓

突然樓主想起麥當勞另一側有露天座位，衝過去後眼前是一輛裝滿資源回收的單車，並有一位中年婦人坐下，遂再次撥打電話，桌上的手機螢幕隨即亮起，二話不說直覺衝過去，當時婦人慌張解釋，指剛才在路上撿到手機，不會操作又怕被壓壞就帶在身上。最後樓主沒有再追究什麼，只請婦人把手機歸還，並教導她之後碰到情況請直接交給警察處理。

iPhone設有高分貝警報聲功能。（Dcard圖片）

樓主最後笑言，因事出突然，沒帶GoPro記錄整個過程，「不然真的蠻戲劇化」，又指事件讓他深深體會「尋找我的iPhone真的準到可以抓姦」。帖文引起網上熱議，並有近1.5萬網民讚好，有人稱「一路看下來看得好緊張」，又大讚樓主能寫又能找手機，「你是柯南嗎？」，有網民則認為該婦人是想偷手機的，只是不懂關機，「幸好蘋果這功能真的很強大」。