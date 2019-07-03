偷渡男藏飛機起落架9小時　臨降落前從高空墮斃　血濺民宅花園

偷渡者為到達目的地，通常要冒極大的危險跨越邊境，尋求更好的生存環境。上月30日，英國倫敦南部克拉彭南（Clapham），發現有男子流大量鮮血並伏屍於一處民宅花園，警方初步估計男子疑似是名偷渡客，躲藏於飛機起落架艙，不慎在降落前從高空墮斃。

英國倫敦南部克拉彭南（Clapham）一處民宅花園，發現有男子從天而降墜斃。（路透社）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

據外媒報道，警方於當日下午3點40左右接報，指有民眾聽到巨響，發現有男子倒卧於花園中，血濺鮮花及牆壁，有屍塊散落於路邊，十分駭人。倫敦警署表示，目前該名男子身份未明，將進行驗屍以確認死因。

涉事肯亞航空公司指出，警方調查到該具屍體是從一架由肯亞飛往倫敦的客機上墜落，並於起落架艙內發現一個袋子，水和一些食物。班機在當地時間上午9點9分起飛，於下午3點42分抵達，約共9小時的飛行時間。

涉事肯亞飛往倫敦的客機是由肯亞航空公司營運。示意圖，非涉事飛機。（視覺中國）

肯亞航空稱此為不幸的死亡事件。正與內羅畢和倫敦有關當局密切合作，因為他們會對此案進行全面調查，又指該飛機已接受檢查，未發現任何損壞。

惟此類事件並非首次於英國發生，2012年8月，從南非開普敦飛往倫敦希斯路機場的客機起落架艙內發現了一具男子的屍體。

事實上躲在飛機起落架艙相當危險，有專家認為，飛機到達的高度會令人極度缺氧和寒冷，大約四分三的偷渡客無法生存到下機。

（BBC、每日郵報）