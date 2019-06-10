端午假太熱賣唔晒　好心老闆送孤兒院19桶炸雞：散播歡樂愛

真係好暖呀！近日有台灣炸雞店男員工於網上分享，指端午節3連假影響生意，令店內囤積不少存貨，老闆遂決定將賣不出的雞全部炸好，送給南崁某育幼院，讓小朋友可以開心地飽吃一頓，並呼籲大家多關心身邊人。網民感動大讚，「感謝佛心老闆」。

有台灣炸雞店老闆決定送孤兒院19桶炸雞，獲網民大讚。（facebook群組「爆廢公社」截圖）

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一名男員工周日（9日）於facebook群組「爆廢公社」發帖，指在桃園的炸雞店因天氣炎熱，令熱騰騰的炸雞銷量也不好，一連數天假期生意差，所以剩下很多存貨，老闆決定用來做善事，送19桶炸雞給南崁某育幼院，「在連假的尾聲因為老闆庫存太多，也希望育幼院的孩子們能收到些喜悅」。

「真的熱，開兩個油鍋我都快起笑了」，男員工續指，為了給小朋友驚喜，努力冒着高溫炸雞，終在晚上8時把炸雞送抵育幼院，他呼籲：「大家在日常生活之餘，多多關心弱勢或是其他需要幫助的。散播歡樂散播愛，這樣這個社會會更美好些。」

帖文一出，大批網民讚好湧入留言，並認出這是當地出名的連鎖快餐店，「臺灣有你們真很暖」「謝謝你的愛心」「好心有好報，祝福你們生意興隆」；亦有網民建議下次端午連假老闆可以減少備料，「因為家裡有拜拜菜和粽子啊，而且天氣熱比較不想吃油炸，同樣餐飲業的經驗」。

（facebook群組「爆廢公社」）