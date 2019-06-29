大熱天路壆綁狗暴曬　外傭姐姐懶理陰涼位做瑜伽　網民鬧爆：黐線

不只是人，夏天熱辣辣連寵物貓、狗也受不了，但最近就有網民於facebook上載相片，表示於街上目擊一位傭人姐姐竟然在行人路邊的陰涼位置做瑜伽兼放狗，而無辜的狗狗則被綁於路壆暴曬，非常可憐。樓主解釋已當場嘗試勸喻，但對方只敷衍回應。不少網民怒斥行為離譜又不負責任，「黐線㗎」、「太過份啦」。

樓主表示於街上目擊一位工人姐姐竟然在行人路邊的陰涼位置做瑜伽兼放狗，但無辜的狗狗被綁於路壆暴曬，非常可憐。（fb群組「西環變幻時」圖片）

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該男網民於fb群組「西環變幻時」上載相片，表示昨日（28日）早上時份於堅尼地城的城西道往中區方向行車天橋旁，目擊一傭人姐姐竟然在行人路邊攤開軟墊做瑜伽，而身旁亦有一隻狗狗，相信本來是替狗主遛狗。

但令人髮指的是，傭人姐姐用伸縮狗繩把狗狗綁於旁邊的路壆暴曬，自己則舒適地躺在橋下的陰涼位置，相中可見，狗狗望着傭人姐姐又走動不得，需要伸出舌頭散熱。

不少網民批評工人姐姐，甚至狗主亦不負責任

樓主亦看不過眼，遂上前嘗試勸喻對方，但傭人姐姐則點頭以示回應，亦無為狗狗鬆綁。樓主亦直斥：「有冇人識隻狗嘅主人，大熱天時成30度，呢個工人綁隻狗喺度曬太陽，自己就做瑜伽，係唔係黐線㗎！」

不少網民留言怒斥傭人姐姐行為自私，「有冇搞錯，狗狗會中暑」、「黐線，個工人唔去曬，同狗轉位呀嘛」、「隻腳仔一定熱到好痛」。有網民更稱認得該位傭人已不是第一次差劣地對待狗狗，「佢慣犯嚟㗎，我話過佢，佢就扮晒嘢同佢梳毛，見親佢唔係喺度跳舞就係玩電話」。

部分網民直言其實狗主亦有責任看顧寵物，「養狗要工人放狗，係咁㗎喇」、「大熱天時，自己唔遛狗叫工人遛。」、「狗主要對狗負責， 只係想玩狗又唔想照顧推畀工人養」、「希望主人睇到post」。

（fb群組「西環變幻時」）