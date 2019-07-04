愛爾蘭農夫為牛BB自製可愛耳罩防低溫症　網民大讚夠可愛又實用！

不少動物在氣候嚴峻的地方棲息，包括在農場的家畜。愛爾蘭有位農夫於facebook上載相片，表示為自己飼養的小牛製造了耳罩，因為牠們的耳朵是身體最脆弱部分，如果長期受冷便會患上低溫症危及性命。不少網民大讚牛寶寶戴上耳罩後超可愛，而且方法非常實用。

愛爾蘭一名農夫Cans Moleman最近於Twitter上載相片，表示為自己的牛BB自製了一個耳罩。（「ThisFarmingMan_」Twitter圖片）

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牛寶寶的抵抗力比成年牛弱，特別在寒冷天氣下易受感染，愛爾蘭一名農夫Cans Moleman最近於Twitter上載相片，表示為自己的牛寶寶自製了一個耳罩。相中可見牛牛的雙耳戴上了粉紅色毛冷耳罩，可愛度爆燈。

毛冷耳罩其實不是新鮮事，有部分農夫在冬天前就會織好耳罩，讓牛寶寶保暖。原來因為牠們在寒冷天氣下，身體某些脆弱而敏感的部分例如耳朵等，其實會較易着涼，即使身上的毛亦未必足夠禦寒。

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而有專家指出，牛BB出生後的黃金數小時因為體內的循環系統未成熟，於是未能自行調節體溫，如果不加以禦寒，牠們有可能患上低溫症，繼而死亡。

不少網民表示耳罩設計非常有心思，又笑言希望會為自己的寵物貓狗做一對耳罩。

（Boredpanda、Twitter）