【忠心不二】3歲狗狗不知主人去世　獨守醫院空床相惹網民心痛

汪星人的忠心和活潑惹人喜愛，美國最近有隻狗狗Mooses的經歷惹來大批網民大呼心痛。新澤西州一流浪動物收留所於facebook上載了一張Moose獨守醫院空床的相片，原來牠一直不知主人已去世了，一直守在主人生前睡的空床前，最後牠被送到收留所暫托。幸運的是，Moose已獲新主人領養，從陰霾走回彩色的世界，不少網民亦大讚超感動。

Moose在醫院病房望着無人的床，原來牠因不知主人早前已去世，純真的待在床邊等主人回來，該落寞的背影直叫網民心碎。（「North Star Pet Rescue」fb圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

Moose是隻3歲的拉多拉多混種犬，新澤西州一流浪動物收留所「North Star Pet Rescue」於當地時間星期二在fb上載相片，顯示Moose在醫院病房望着無人的床，原來牠因不知主人早前已去世，單純地待在床邊等主人回來，落寞的背影直叫網民心碎。

「North Star Pet Rescue 」早前暫時收留了Moose，亦於fb撰文尋覓有心人收養，希望他們能供Moose一個充滿愛又溫馨的新家，免得牠遭受孤苦無依的痛苦。帖文指，Moose已接受家居訓練，懂得如廁，而且能與其他狗狗及小朋友相處，非常黏人，但如果家中有貓或雀鳥就未必適合了。

Moose是隻3歲的拉多拉多混種犬，已接受家居訓練，懂得如廁，而且能與其他狗狗及小朋友相處，非常黏人。（「EHR Kennel Club」fb圖片）

帖文一刊登就引來不少有心人申請領養，在當地時間22日，收留所再於fb宣佈Moose正式被領養，大批網民隨即留言送上祝福，希望牠能永遠被愛護及無憂無慮地生活。

（英國每日郵報、鏡報、Facebook）