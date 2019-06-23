【超有愛心】美12歲男自製煲呔送流浪貓狗　設社企連奧巴馬都大讚

不少愛護動物的人樂於幫助流浪貓狗，美國新澤西州（New Jersey）就有位12歲男生達利斯（Darius Brown），從小到大非常喜歡狗狗，2017年美國曾經歷颶風哈維及艾瑪吹襲，令不少寵物流離失所，於是當年11歲的達利斯便自設社企，為一眾流浪狗自製不同款式的煲呔，讓牠們更吸引新主人收養。

美國新澤西州就有位12歲男生達利斯，從小到大就非常喜歡狗狗，在11歲那年更自設社企，為一眾流浪狗自製不同款式的煲呔。（「sirdariusbrown」IG圖片）

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達利斯（Darius Brown）在2歲時確診語言能力、理解能力及活動能力遲緩，不過他積極面對生活，在8歲那年，已開始幫姐姐剪布製作煲呔，並學習如何使用縫紉機，訓練自身的活動能力。直至2017年，美國先後歷颶風哈維及艾瑪吹襲，令大批寵物流離失所，被當成流浪動物送至不同收留中心。

達利斯的愛心舉動引來當地不同傳媒採訪，甚至獲獎，就連前任總統奧巴馬亦致函讚揚。（「sirdariusbrown」IG圖片）

當時只得11歲的達利斯，就決定運用自己的技能，創立寵物時裝社企「Beaux & Paws」，專門製作布質煲呔亦送至當地及英國不同收留中心的流浪貓狗，希望牠們戴上顏色鮮艷的煲呔後，能吸引有意者領養，予意祝福牠們獲新家。

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他的愛心舉動引來當地不同傳媒採訪，甚至獲獎。就連前任總統奧巴馬亦致函讚揚：「明顯你正在盡力幫助周圍的人，我相信你一定為自己的成就感到自豪，只要你繼續尋找幫助他人的方法，永不放棄，我相信我們的未來將一片光明。」

每隻浪浪都戴上獨一無二的煲呔！

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而達利斯的姐姐達寨爾（Dazhai）最近更舉辦籌款活動，邀請更多人幫助達利斯救助流浪動物。2人希望於今個夏天能探訪5個省份的收留所，並送贈煲呔給流浪貓狗。達寨爾指：「他（達利斯）每天都啟發及推動我，他是個不可多得的年青人，我希望能盡我所能幫助他，亦希望大家能一同參與。」

（Boredpanda、Instagram）