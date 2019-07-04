德國逃犯販毒潛逃泰國　幫妻賣燒雞意外爆紅　靠膠管潛水2日自首

正所謂「人怕出名豬怕肥」，逃犯理應隱姓埋名，不會招搖過市。不過德國一名因販毒被通緝的重犯潛逃泰國後，在當地娶妻，之後更幫她在路邊攤檔賣燒雞。逃犯意外在網上爆紅，多家電視台更多次邀請他與妻子做節目，不過即使他拒絕所有媒體的追訪，還是引起了警方注意追捕他歸案。他與警方大玩捉迷藏，單靠一支膠管在湖內匿藏2天，最後忍受不住才自首。

密西美利安（Fernsebner Maximilian）是一名德籍通緝犯，潛逃到泰國後原本打算低調賣雞過生活。（YouTube「 เรื่องเล่าเช้านี้ บีอีซี-เทโร」短片截圖）

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涉事的德國籍通緝犯名為的密西美利安（Fernsebner Maximilian），因為被指在網上販毒而被國際刑警發出紅色通緝令，本身有多次犯罪紀錄。泰國警方指他在2017年已經潛逃到泰國，當時國際刑警的通緝令還未送抵，故他得以入境泰國。

當密西美利安知道泰國警方開始追捕他時，他走到泰國邊境假裝離開泰國，轉頭聘請一位老撾籍船夫，偷偷划船帶他偷渡進入泰國，他為了掩人耳目，與一名泰國籍女子結婚。

密西美利安最後定居於呵叻府巴衝縣，平日與妻子在路邊賣燒雞。他原以為可以隱姓埋名過日子，可是燒雞味道太好，讓他意外走紅，口耳相傳後吸引不少客人，當地媒體都想訪問他們。密西美利安拒絕所有邀請，不過他們最後還是引起了移民局及警方的注意。

不過密西美利安（Fernsebner Maximilian）與妻子的雞實在太好食，在網上瘋傳，終引來警方注意。（YouTube「 เรื่องเล่าเช้านี้ บีอีซี-เทโร」短片截圖）

泰國當局最後從德國大使館得知，該名燒雞網紅其實是通緝犯，可是在警方抵達之前，密西美利安已經藏身湖內，整整2日只以一條膠管呼吸，警方最後遍尋不獲只能離開。不過到了第3天，他忍受不住，向居於德國的媽媽發訊息，說自己會自首，但希望泰國警方可以離開並由德國駐泰大使館跟進其案件。最後泰國移民局將他帶走，事件亦被當地媒體廣泛報道，在網絡引起熱烈討論，網民們紛紛認為案情比電影小說還曲折，十分精彩。

（綜合）