【脫單攻略】初次約會去邊好？　盤點10個First Date好去處

凡事總有第一次，還記得跟另一半第一次約會時，內心各種不安、緊張、興奮的小劇場嗎？約會的地點當然也是相當重要，俗話說，好的氣氛讓你上天堂啊！ 今天網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，來看看大家第一次約會地點都挑在哪個好所在，看是要打安全牌，還是來點Special，走出自己的一條路。

十、酒吧

第一次約會來到酒吧，想必是相當注重氣氛的朋友，微醺狀態下，身心靈整個都放鬆下來，加上音樂和昏暗燈光的襯托，說不定還能有加分效果喔，但可千萬別放太鬆不小心喝多了誤事啊！

九、夜景

美好的夜晚配上美好的景色，看夜景是不少情侶會選擇的約會地點，兩個人依偎著，遠眺燈光閃爍的城市夜景，談談心你儂我儂，有些心裡話就在這樣的氣氛中跟對方分享，包準感情升溫。

看夜景是不少情侶會選擇的約會地點。（Suhyeon Choi／Unsplash）

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八、公園

不能太晚回家？下班後時間有限？經過公園常常能發現情侶在角落聊天，幾乎可以說是約會聖地，尤其對學生族群來說，放學後小倆口繞到公園散個步，可以說是經濟又實惠的約會地點啊！

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年06月07日至2019年06月06日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『情侶第一次約會地點』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

十大最佳情侶首次約會地點。（DailyView網路溫度計）

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