屯門女歐洲買絕版性感內褲洗完被吹走　「面紅紅報失」引網民笑爆

相信大家在家中晾曬衣服時不小心被風吹走，有屯門街坊近日於facebook撰「面紅紅報失」帖文，指歐遊時買了一套絕版內衣褲，惟未着過的內褲在露台晾曬時不慎被風吹走，極為心痛的她望拾獲街坊能幫忙。不少網民留言笑稱或在屯門公園可找到，「啲阿伯見到實執起」、「係咪畀娜娜攞咗啊」。

該女網民自稱住在瓏門8座，近日於fb專頁「屯門好生活」撰「面紅紅」失物啟示。（資料圖片）

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該女網民自稱住在瓏門8座，近日於fb專頁「屯門好生活」撰「面紅紅」失物啟示，她指早前在歐洲旅遊時，購買了一套「AgentProvocateur」的絕版內衣褲，本來在家中洗好曬乾就可以穿，但其中一條裸粉色內褲及黑色「T back」竟被風吹走，令樓主非常心痛。

「着都未着過，洗完就被風吹走，我已經趕返嚟，但係都唔夠個風快」。樓主又解釋，如果不能撿回就不成一套，「我係好鍾意先至買返嚟，但係洗完又唔見咗啦，真係好傷心好傷心非常傷心」。

不少網民留言討論↓↓

她文末指已叫管理員留意，同時呼籲街坊幫忙：「求業主或者鄰居，如果你哋嘅露台見到佢哋，麻煩你PM我，我來取，感激大家！」不過或因太尷尬，有別一般失物啟示，她指不會上載照片，叫大家如有發現可以向她發私訊確認。

不少網民留言指失主經歷非常爆笑，「可能吹咗去公園，畀阿伯執咗」、「又係發揮屯門人守望相助嘅時候喇」、「會唔會係鄰居拎咗」、「報警啦」。亦有網民表示：「執到你都唔敢再着啦！」、「去條臭河度睇吓」、「可能畀屯門公園大媽執咗去着了。」

（fb專頁「屯門好生活」）