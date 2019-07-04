台鐵惡漢被揭搭霸王車持刀亂斬　警重創內臟外露　乘客：好可怕

台鐵自強號列車周三（3日）晚上發生持刀砍人血案，一名年約50歲的鄭姓男子疑因補票問題與列車長發生糾紛，鐵路警察上車處理，豈料情緒失控的鄭男竟拿刀刺傷其中一名李姓警員，導致他嚴重受傷，器官外露，一度失去呼吸心跳，送院急救後情況危殆，現場則遺下斑斑血跡。

一名姓陳的目擊者稱，事發時身處在第三卡車廂，聽到第四卡一陣騷動便跑過去看個究竟，只見一名警察已躺在地上，腹部滿是血，表情痛苦，「我立刻想到鄭捷事件，害怕這是隨機殺人！」其他乘客紛紛逃命，頻說「好可怕」；兇徒及後被制服，仍不斷胡言亂語，現場則遺下一把懷疑是兇器的生果刀。

台鐵表示，出事的是自強號列車152車次，列車晚上8時42分抵達嘉義站，較預定時間遲了14分鐘；當時第四卡車廂發生補票糾紛，列車長請鐵路警察來處理，但惹起兇徒不滿，最終列車長與其他乘客合力將他制服。

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車長僅獲發一支棍作防護

事後，傅姓的列車長表示，發現鄭男沒有買車票，於是要求他在嘉義站下車，原本他答應了，但列車快要抵達嘉義站時，他卻一邊跑到第四卡車廂一邊咆哮，「這個時候他（鄭男）手上還沒有拿出刀子」。

鐵路警察嘉義站所長丁勝豐說，鄭男從台南上車，列車長檢查車票時，他拿不出車票，雙方因而發生衝突；列車到嘉義站後，鄭男不肯下車，列車長要求鐵路警察上車處理，豈料他竟拿刀斬傷警員。

台鐵產業工會就事件發聲明稱，台鐵列車長及站務員隨時有可能面對類似危機，車長卻僅獲發一支木棍以作防護，而且還不是每列車都有，令人難以安心；工會呼籲當局提供相關的保安防護工品，例如防身噴霧器等保護員工安全。