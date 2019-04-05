【普悠瑪出軌】台鐵將究責日車並求償　日方曾坦承設計有疏失

台鐵一列普悠瑪列車去年10月發生嚴重死傷的翻車意外。這起事故暴露出列車主風泵異常卻未改善問題，台鐵5日表示，將究責製造商日車公司及第三方獨立驗證單位勞氏公司，未來也會求償。

台鐵普悠瑪列車去年10月21日發生出軌事故，造成逾200死傷。（王譯揚攝）

台鐵機務處長宋鴻康5日說，究責部分會先發函給普悠瑪列車主投標商日本住友商社，再由住友轉知負責製造車輛的日本車輛公司，以及協助台鐵進行普悠瑪第三方獨立驗證的勞氏公司，目前正請律師協助研議中，希望月底前能發函，究責後下一步會談求償。

宋鴻康也證實，因普悠瑪列車交車後，包括主風泵在內等一些通案性的問題未改善，台鐵至今仍握有新台幣3億元履約保證金還未交付。

台鐵向日本共購買19列、152輛普悠瑪列車，2012年10月起陸續交車，2013年2月起陸續投人營運，其中一列去年10月21日在宜蘭新馬站出軌翻車，造成18人罹難、200多人輕重傷。

台鐵普悠瑪事故至今快半年，根據台行政院事故調查小組公布的原因，包括：列車進入彎道時超速、主風泵異常、列車自動防護系統ATP的遠端監視系統被隔離。

中文維修手冊用詞不一影響認知

有關ATP的遠端監視系統被隔離，日車公司曾坦承設計有疏失，因列車ATP遠端監視功能用配線，並未連接到行車調度中心的無線電話系統，但卻將列車交由台鐵驗收。

宋鴻康說，勞氏公司是協助驗證及認證列車安全功能及維修手冊，但卻未發現相關問題，且台鐵後來發現中文維修手冊用詞不一，例如主風泵與空壓機是同樣的意思，但卻出現不同說法，冷卻器則有空氣乾燥機、中空司模等不同說法，影響台鐵人員的認知。

這起事故，共有包括前3任台鐵局長及17名台鐵人員共20人遭究責懲處。

台鐵除了依據台灣行政院調查小組就組織、設備、程序、人員及環境5個層面提出的18項建議，逐項改善外，也打算向外究責並求償。

（中央社）