台7月大男嬰遭寵物犬咬臉需縫針　獸醫建議家中添新成員要咁樣做

台北市一名七個月大男嬰，昨（3日）在家被自家飼養的狗咬傷臉部，鮮血直流，男嬰父母報警求助，救護人員將男嬰送至仁愛醫院救治後無大礙。

獸醫師建議，帶新生兒返家時，應讓寵物聞聞寶寶的味道。（示意圖／Minnie Zhou/Unsplash）

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據了解，傷人的家犬是飼主從小養到大的中型犬，事發後仍養在家中；對於男嬰為何會被咬傷，家屬不願多做透露，僅稱是意外。

有獸醫研判，可能是家中的寵物犬不認識新成員，或是飼主將注意力都集中在寶寶身上，認為新成員搶走主人的關心與疼愛「吃醋」，才會趁主人不注意時趁機攻擊「報復」。

獸醫建議，教育很重要，家中養有寵物犬的飼主，帶新生兒返家時，應讓寵物聞聞寶寶的味道。若擔心嬰兒與愛犬接觸會造成過敏，或是被咬傷，可以將寶寶的衣服鋪在狗的床上，讓牠熟悉並知道這是新成員，不是陌生人。

男嬰是昨天上午十時許，在家睡覺時被咬傷，臉部鮮血直流，男嬰父母聽聞哭聲，急忙趕到房間內查看，驚見孩子被狗咬得滿臉是血，報警求助，男嬰送醫傷口經縫合後已無大礙。

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