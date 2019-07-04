【立法會衝擊】李慧琼fb貼聲明譴責　英文版示威者錯寫成基督徒？

立法會周一（1日）晚上9晚被示威者闖入引致嚴重破壞，民建聯議員李慧琼翌日在facebook發表中英文版有關「民建聯回應暴徒衝擊和破壞立法會」的聲明，惟有網民發現，其英文版聲明中疑錯把「 protesters〈示威者〉」寫成「 protestants〈基督新教信徒〉」，兩日後仍未見更正。《香港01》向李慧琼查詢，暫未獲回覆。

李慧琼2日在fb貼出「民建聯回應暴徒衝擊和破壞立法會」的聲明，不過有網民發現英文的聲明中把「 protesters〈示威者〉」寫成「 protestants〈基督徒〉」。（李慧琼fb截圖）

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李慧琼7月2日在fb貼出「民建聯回應暴徒衝擊和破壞立法會」的聲明，當中包括中英文版本，聲明指民建聯對極端激進暴力分子及暴徒的兇惡及恐佈行徑予以最強烈譴責，並支持警方依法執法，追究一切刑事暴力傷人及刑事毁壞之違法行為及暴行。

民建聯譴責衝擊。（羅君豪攝）

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不過有人發現聲明中的英文版本，示威者的英文寫成了「 protestants〈基督徒〉」，而非「 protesters〈示威者〉」，意思上變了譴責基督新教的信徒，但有關聲明至周四仍未更改。本網曾向李慧琼查詢，暫時未有回覆。

另一名立法會議員毛孟靜則在fb貼出有關聲明的截圖，表示「李慧琼話基督徒暴動喎」，又指要幫手澄清以正視聽。有網民笑指「民建聯向基督徒宣戰」，亦有人指用英文是「傳說中的外國勢力」。