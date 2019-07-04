【逃犯條例】眾籌登報未結束！加拿大免費報主動提供全版免費廣告

反《逃犯條例》修訂運動持續，有網民早前趁二十國集團（G20）峰會舉行前，發起網上眾籌在全球報章登頭版廣告，呼籲國際社會關注《逃犯條例》爭議，最終在短短半日已籌得超過670萬，比原定目標300萬超額一倍有多。 加拿大免費報章《Westmount Independent》得知港人眾籌壯舉後，主動提供一版免費廣告，更將於明日在東岸魁北克省Westmount 地區免費派發，令不少網民感動。

加拿大免費報章《Westmount Independent》得知港人眾籌壯舉後，主動提供一版免費廣告。（《Westmount Independent》截圖）

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facebook專頁「中央聖學子」今日凌晨發文表示，加拿大免費周報《Westmount Independent》得知港人眾籌壯舉後，「主動 offer 咗一則全版廣告畀香港人」，電子版公開信昨日已列登，而印刷版將於當地時間7月5日在加拿大東岸魁北克省 Westmount 地區免費派發，如無意外，這應是眾籌廣告系列最後一則。專頁稱該報章印刷量不多，僅得14500份左右，呼籲當地港人幫忙取數份作留念之餘，亦提醒「咪攞晒番嚟香港呀！」

民眾在6月16日遊行舉起「痛心疾首」的標語。（盧翊銘攝）

從電子版所見，公開信大標題寫有「STAND WITH HONG KONG」，並採用黑白遊行照，當中參與者拉起「FREE HONG KONG DEMOCRACY NOW」的橫額，相當震撼。

不少網民見狀坦言非常感動，「we connect the world」，感謝全球很多人支持香港，「今次差落國際好多人情，事成一定要諗吓點還」

今次的眾籌登報活動共跨越13個國家、19份報章，包括美國《華盛頓郵報》、《紐約時報》、英國《金融時報》、《衛報》、德國《南德意志報》、日本《朝日新聞》、加拿大《環球郵報》、韓國《朝鮮日報》、《東亞日報》、《韓國日報》等。