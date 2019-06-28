【逃犯條例】鄺俊宇威盡全球！法國報章全版訪問　網民激讚有型

二十國集團峰年（G20）於今、明兩日在日本大阪舉行，有網民周二（25日）發起網上眾籌在多份國際媒體刊登公開信，希望國際社會關注《逃犯條例》爭議，今日多份報章已陸續刊登公開信，包括美國《紐約時報》、日本《朝日新聞》、英國《衛報》（The Guardian）、加拿大《環球郵報》、韓國《朝鮮日報》等。 而早在未登報前，其實有法國媒體已多次報道《逃犯條例》，被封為「鄺神」的民主黨立法會議員鄺俊宇，就曾獲《法國世界報》雜誌刊登全版訪問，令不少網民大讚「型，出，銀，河，系」。

鄺俊宇日前獲《法國世界報》雜誌邀請做訪問，更利用「鄺神」在12（日）早上於金鐘站在鐵馬上振臂高呼的黑白照片。（《Le Mag》截圖）

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有網民今日在討論區上載本月22日的相關全版報道，指鄺俊宇日前獲《法國世界報》雜誌《Le Mag》邀請做訪問，更利用「鄺神」在12（日）早上於金鐘站在鐵馬上振臂高呼的黑白照片，當時他正向示威者解釋立法會情況，其後疑因體力不支一度暈倒。

鄺俊宇早前曾登上了BBC的網站頭版。(BBC網站截圖）

在全版訪問中，主要講述他從政的經過，在今次一連串反《逃犯條例》修訂爭議中，他坦言已當學生是他的家人。另外，當中亦有交代他另一身分是作家，其特別的「逗號」分句更被譽為「Kwong Style」。

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鄺俊宇團隊今日則在facebook專頁發文，指香港人的這一場仗，陸續出現於外國不同的報道裏，適逢今日是G20大阪峰會，「讓我們團結一致，讓國際聽見我們的訴求，香港人，加油！」最後更笑言外國報章一樣逗號多，「逗號是世界共同語言」。

不少網民見狀相當激動，紛紛大讚他型出國際，「型，出，銀，河，系」、「使唔使咁型呀」、「我，覺得，好，威威。鄺囝，is，the best」。