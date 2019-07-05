【附教學】日本網民神技煎「完美奄列」　完成品脹卜卜仲冇爛！

該網民近日於Twitter上載片段，表示公開自己做蛋奄列的方法，他指做法非常簡單，歡迎大家嘗試後分享完成作品。好廚師亦需要好工具輔助，他透露煎鑊購自當地家品店「NITORI（ニトリ）」，而奄列只需1分鐘就煎好。

越簡單的料理其實越難製作，最近日本有網民於Twitter上載片段，用1分鐘示範如何炮製「蛋奄列」料理，片中可見樓主廚藝不俗，無論煎蛋的火候或是拿鍋的手勢亦相當純熟，很快完成一個「脹卜卜」的蛋奄列，不少網民大讚神奇又治癒。

最近日本有網民於Twitter上載片段，用1分鐘示範如何製作一道「蛋奄列」料理。（「znznzn4869」Twitter片段截圖）

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做法：

1. 打勻3隻蛋，再加鹽及黑椒，拌勻後備用。

2. 煎鑊加油預熱，油的份量只需5港元硬幣般大小即可。

3. 火力較中火，或用IH電磁爐亦可製作料理。

4. 於煎鑊倒入蛋漿，手拿起煎鑊打圈，讓蛋漿均勻鋪在鑊面。

5. 用筷子篤起邊緣已熟的蛋，把它撥在鑊的前方。

6. 向後打斜煎鑊再打圈，讓其餘蛋漿均勻鋪在鑊面。

7. 重複5-6的步驟，直至最後的蛋漿亦熟透。

8. 拋鑊讓蛋捲起，等3秒待蛋煎熟，之後再拋鑊，直至變成一份完整的蛋捲。

9. 「脹卜卜」蛋奄列完成！