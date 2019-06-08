水蜜桃完美去皮大法　3個簡單步驟不漏汁、不黏肉　網民：勁方便

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夏天是水蜜桃當造的季節，不過許多人對搣皮都有陰影，不是一邊搣一邊漏汁，就是無法將皮大塊地搣走，「搣天光」還未到一半。不過日本有網民近日上載片段，傳授水蜜桃去皮大法，不消一分鐘就完美將水蜜桃皮對半分開，而且皮不黏肉，大部分過程都不漏汁，被網民大讚勁實用、勁方便。

夏天是水蜜桃當造的季節，不過許多人對搣皮都有陰影，不是一邊搣一邊漏汁，就是無法將皮大塊地搣走，「搣天光」還未到一半。（視覺中國）

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↓↓↓ 3步完美為水蜜桃去皮 ↓↓↓
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不少網民看到後都大讚切法專業，而且剝開來的桃非常光滑吸引，不怕有絨毛或剩下的皮黏着。亦有網民指自己一直使用先浸暖水的方法去皮，但有了這個方法就終於可以享受冰凍的水蜜桃。

 

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