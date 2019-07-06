【生活百科】暴雨連場慎防鋁窗漏水　裝修佬教6招預防免後患！

文：裝修佬 窗戶使用頻繁，但又係容易被我哋忽略嘅一部分，如果日常無注意保養就會縮短窗戶嘅使用壽命，亦會發生漏水漏風嘅問題；漏水會造成屋企家具同牆體發霉，嚴重影響日常生活。其實造成窗戶漏水原因唔多，只需要搵到源頭就可以解決，自己郁手都搞得掂，唔需要下下搵師傅上門。以下裝修佬為大家講解鋁窗漏水原因，教大家解決漏水嘅方法。

窗戶使開合頻繁，需好好保養少能避免漏水或出現窗框鬆脫等問題。（資料圖片）

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漏水原因

1) 鋁窗附近牆體防水層受損

樓齡較長嘅舊樓，窗嘅周邊牆體嘅防水層破損容易出現漏水。另外，舊樓改造換窗時，拆窗唔專業造成外牆防水層破損，如果無及時修補，安裝新窗後，好有可能出現漏水。

2) 鋁窗鬆動變形

鋁窗邊框之間鬆動造成漏水係最常見原因。一方面係關門太用力，窗會產生共鳴震動，時間長咗，窗同牆體間嘅空隙愈來愈大。另一方面係由於鋁窗質量唔好造成，質量較差嘅鋁窗強度唔夠，容易產生變形，就會發生窗框邊砂漿層開裂、脫落，從而引發滲漏。

3) 窗槽排水孔排水不暢

一啲窗有可能無打排水口，尤其係推拉窗，雨水全部積喺推拉框槽內排唔出，滿咗就會滲漏。或者外窗台貼瓷磚嘅時候無留意排水口塞咗，推拉框槽入面嘅雨水就全部滲到牆裡面而導致漏水。另外，使用時間耐咗，排水口可能被污物阻塞，導致水流唔能夠及時排出。

知道鋁窗漏水原因，便可以用對應方法解決問題。（視覺中國）

解決方法

1) 重新密封縫隙

出現窗框同牆體、窗台空隙造成嘅漏水，將空隙重新密封即可。對於外面窗框同牆體窗台間嘅空隙，最好將原先密封物清除，填入耐候型玻璃膠密封，然後用泥沙漿封死做防水。

2) 檢查窗框同牆體結合處

經常檢查窗框同牆體結合處，日久如有鬆動極易令框架整體變形，令窗無法關閉、密封。所以連接處嘅螺絲鬆動應立即擰緊。

3) 保持窗口排水槽暢通

針對窗框排水槽淤塞造成漏水，保持排水槽暢通即可解決問題。如果排水口位置有問題，需要封閉原排水口，再重新開窿。

想鋁窗不漏水，正確安裝同樣重要。（資料圖片）

4) 正確安裝鋁窗

室外窗台應低於室內窗台板20mm（毫米）為宜，並設置順水坡，雨水排放暢通。鋁窗外框同室內窗台板嘅空隙必須採用耐候高彈性密封膠封閉，確保水密性，防止產生滲漏。窗楣、窗台應做足夠嘅滴水槽同流水坡度。

5) 重做鋁窗牆體防水層

鋁窗牆體本身漏水，解決辦法就係撬開外層牆，進行修補，修補完檢查是否穩陣，切記要鋪加防水層。

6) 鋁窗需要經常清洗

保養鋁窗，先可以真正防止漏水，延長使用壽命。日常需要經常清洗保持表面，儘量選擇軟質紗布或棉布等，以免劃花鋁窗表面。有污漬同污物時，可用清水、酒精或中性洗滌劑清洗。落雨天過後，應及時抹干淋濕嘅玻璃同窗框，特別注意抹干滑槽積水。滑槽用耐咗，磨擦力增加，可加少許機油或噴潤滑劑。

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裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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