【放屁救星】外國公司發明吸屁護墊　讓臭屁秒速消失

「放屁」雖然是正常的身體排氣功能，但還是讓人覺得尷尬又害羞的事情，尤其是在公共場合時很想放屁的話，更是不得不忍著一肚子屁，特別跑到廁所或角落偷偷地解放。 不過，目前市面上有一款「吸屁除臭的男性護墊 」就解決了許多人的困擾！經常吸毒屁的人有救了，超愛放屁的人有福了！

「吸屁除臭男性護墊」外觀及使用方法（點圖瀏覽）↓↓↓

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「放屁」是人體在消化食物時正常且必要的過程，因為胃和腸道在分解食物時，就無法避免產生一些氣體，而放屁就是消脹氣的一種方式，通常放完屁之後身體也會感覺輕鬆許多。如果刻意忍著不放反而對健康有害！

然而，偶爾在公眾場合忍住一兩次避免不禮貌，還不至於會產生什麼問題，但若是本來就有其他消化道問題的話，忍屁則會對結腸造成傷害。

一般來說，正常人每天平均會排出5至15個左右的屁，所以對那些經常出現脹氣需要放屁的人來說，能夠讓他們盡情放屁的解決辦法就是使用目前市面上的「吸屁除臭男性護墊」！

這款產品是由「Flat-D Innovations Inc」公司所開發設計，護墊材質為活性碳布墊更是絕佳氣味消除的天然物質，直接貼合在內褲上就可以達到中和氣味的功效，除了可以吸屁除臭以外，還能重複清洗再使用，最重要的是就算貼在內褲上也不會有不舒服或怪怪的感覺。

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