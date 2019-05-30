台女襪內驚現「14粒」　4小時後孵出臭屁蟲　網民：太嘔心了

每年夏天都化身大埔名物的「14粒」臭屁蟲，近年殺到台灣，有台女外出上班，4小時後在襪子內發現「14粒」的蹤跡，最恐怖是在體溫下有蟲卵已孵化，蠕動小黑蟲令人不安。事主胞姊極為恐慌，更擔心「14粒」搬到其衣櫃長住，便決定求助網民。

台女腳部皮膚也見凹痕，不知道為何沒發現不妥。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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謝姓女網民日前在facebook群組「爆怨公社」發帖，直接形容其妹妹智障，「把荔枝椿象（即臭屁蟲）穿在腳上，然後上班4小時才發現，是不是該說她沒神經」，據其上載照片顯示，「14粒」躲在襪中的後踭位置整齊排列，最恐怖是部分蟲卵已孵化裂開，可見黑黑的東西像是隨時鑽出的感覺。

一名台女的妹妹在襪子上發現「14粒」，嚇得她馬上發文求助網民。（fb群組「爆怨公社」截圖）

謝女極度恐慌，更擔心「14粒」已在衣櫃安然住了5天，緊急問網民「請問該怎麼辦？如果都翻過了該注意什麼？萬一有遺珠，一隻會怎麼樣嗎？獨自在房間會生存嗎？」不少網民留言教路，有人叫她把所有衣服洗一遍再用水蒸式殺蟲劑，然後放大量樟腦丸，有人認為沒東西吃就算孵出了也很快會死。

其實「14粒」問題也困擾了不少香港人，香港昆蟲學會會長饒戈建議，如遇上時，市民最好戴手套用手或柔軟的工具，輕輕搣走，避免弄穿蟲卵；而已孵化的蟲，外型看起來像蜘蛛，可以使用卡片及紙張撥走牠們。

饒戈不建議一見即打死，因牠可能會噴出臭液，而臭液一旦沾在身上或衣物上，都會留下難以洗走的污漬及氣味。對於有人提議用火燒或噴殺蟲劑，饒戈指做法危險，直接用容器裝起扔掉更簡單容易。