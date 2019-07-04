【遊泰注意】泰國的士司機扮自拍　偷拍女乘客裙底春光放群組

泰國是香港人旅遊熱點，由於物價低，不少遊客都會選擇豪搭的士到處走，但近日泰國網絡流傳一張的士車廂偷拍照引起爭議，指司機疑似扮自拍，角度卻轉向偷拍後座女乘客裙底春光。有人大爆該名司機曾有呃遊客前科，包括濫收車資，呼籲遊客注意免中招。

當時後座女乘客坐姿較豪邁，涉事司機疑趁對方未為意扮自拍，將正在玩手機的女乘客裙底春光拍下來。（fb「Taxi report TH」圖片）

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專門分享泰國的士業界資訊的facebook專頁「Taxi report TH」近日發帖，上載一張疑似偷拍女乘客走光的照片，當時後座女乘客坐姿較豪邁，兩腿張開未有遮掩，涉事司機疑趁對方未為意扮自拍，將正在玩手機的女乘客裙底春光拍下來，更離譜地把照片上傳一個社交群組「Dark Taxi Group」，分享予他人。

據報當地警方已向涉事司機處以罰款，但由於泰國法律未能判以更重刑罰將其拘留，目前司機已被釋放，並繼續執業搵食。

帖文同時大爆該司機經常欺騙乘客，包括濫收車資及不按錶收費，因此呼籲遊客認清這名無品司機，「所有遊客都有成為獵物的風險」，以免不小心中招。

（綜合）