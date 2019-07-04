泰國男收拾家居雜物贈拾荒大叔　好心送回家驚見對方住單棟別墅

人不可以貌相是老生常談，看似窮人者隨時禾稈冚珍珠！泰國有網民分享多張圖片，指他清理居所時發現多件舊傢俱和雜物，想起一位平日晚上會到處執瓶子賣的拾荒大叔，遂決定贈予對方並提出駕車送對方回家，以免大叔騎電單車來回運送。沒料網民抵達其住所時，竟發現大叔的家是一棟獨立別墅，打聽後才知同區鄰居多是大學教授甚至有歌手，可見大叔應該一點都不窮。

網民將家中的舊物執出，整車載給一名拾荒大叔。（「นักบุญ คุณเติร์ก」fb圖片）

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該名泰國男子在facebook上傳多張圖片，可見其小貨車載滿電腦、電風扇、喇叭、架子等雜物。他其後受訪時透露自己從事藝術行業，並在泰國東北部瑪哈沙拉堪大學門口經營賣奶店，平日凌晨1至2點打烊時，總看到一名大叔騎電單車出來撿可回收垃圾。有一天網民遇到大叔店門前撿垃圾，即答應對方會將可回收垃圾交給他。

網民發現拾荒大叔原來住豪宅。（「นักบุญ คุณเติร์ก」fb圖片）

泰男回家後把用不着的東西清理出來，叫大叔過來回收，為免對方多次來回運送，他提出開車送大叔回家，沒料抵達時卻發現大叔原來住在單棟式大別墅，與其以為的貧窮拾荒者完全不同，笑言頓時想將所有東西自己拿去變賣。他一打聽，發現與大叔同小區居住者，不乏大學教授，甚至有知名歌手。

他冷靜下來怕搞錯地方，遂開口問清楚大叔，原來大叔兒子擔心父親健康怕其太勞累，遂勸爸爸賣出自己房子搬到小區一起住，而其子就是一名大學教授。惟大叔認為生活無聊，晚上也睡不着，故騎電單車四處找事做。

（世界日報）