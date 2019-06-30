泰男拾獲14歲女生手機　揭藏色情照藉交還強姦　再要脅見面終被捕

泰國近日發生令人髮指的強姦未成年少女案件。一名45歲男子日前拾獲一部手機，發現內藏14歲女機主的色情照片，遂以交還手機為借口相約對方，卻將少女誘騙到酒店後將她強姦，最終並無交還手機。男子翌日再相約少女見面，事主擔心下向父母坦白並報警求助。警方安排埋伏後，趁淫男現身時將他拘捕。

被捕男子斯拉行經吞武里區一學校時拾獲一部電話，查看後發現內藏14歲女學生的色情照片。（《世界日報》截圖）

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事發上周四（27日），於曼谷經營售賣爆谷生意的45歲男子斯拉，行經吞武里區一學校時拾獲一部手機，查看後發現內藏一些色情照片，相中人是14歲女機主。斯拉看照片後動了色心，遂聯絡少女，藉詞要交還手機相約對方見面。少女不虞有詐，到達見面地點後卻被斯拉誘騙上車，並載到酒店強姦，最終更未能取回手機。

警方了解事件後「將計就計」，於斯拉相約女事主見面的商場埋伏，將其當場拘捕。（《世界日報》截圖）

少女被性侵後不敢張揚，詎料翌日（28日）下午4時許，斯拉再次聯絡她，要她到挽開區一商場見面，又威脅若不就範便會將手機內的照片公開。少女聞言大驚，只好向父母坦白並報警。警方了解事件後決定「將計就計」，叫少女到商場應約，警方則在附近埋伏，當斯拉現身時，即被持逮捕令的警方拘捕，他涉嫌拐帶及強姦未滿15歲少年兒童被押往警署扣查。

（泰國世界日報）