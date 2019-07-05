日本珍珠奶茶料理新突破　「珍珠冷麵」成杯啜住食　網民：似廚餘

最近本編的社群版面被各式珍珠料理洗到有點煩，日本人不計後果強行甜鹹合併的手段實在讓人想宣戰，沒想到又有一間拉麵店開創了新吃法！光看名字就覺得滿頭問號的東西，其實是日本台場「東京拉麵國技館 舞」內店鋪「二代目 博多だるま」於夏季推出的限定拉麵，在冷麵上加入珍珠與山藥泥，最特別的是它的吃法，用「吸」的。

「珍珠冷麵」最特別的是它的吃法。（東京ラメーンタル）

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「這是珍珠麵線吧！我不行」丶「名字還不錯…但我一看樣子就無法接受」丶「好精緻的廚餘」丶「沒有胃口」丶「原來麵是用吸管吸的啊？哈哈」丶「各種挑釁」丶「日本人是不是覺得台灣人脾氣很好！！！？？？（震怒）」



太創新的料理當然有人無法接受，不過仍有人覺得有趣，想嘗試一下，甚至覺得應該蠻好吃的（這是真愛吧 ? ）



「看起來不錯」丶「用手拿着感覺很方便」丶「真的可以用吸管吃麵條嗎？」丶「有機會想試一下」丶「珍珠的口感跟冷麵應該蠻搭的」丶「看來好像很好吃」丶「哈哈哈哈哈哈。太有創意的。要加蔥和薑末」

這杯「珍珠令麵」雖然做成飲料的樣子，然而看起來像紅茶的液體實際上是鹹鹹的柴魚湯汁，上面還滴點芝麻油。根據品嘗過的網友表示，整杯都是鹹的、是有嚼勁的冷麵，而珍珠有一點點的甜味，but……「吃過覺得不太行」。

「珍珠冷麵」看起來像紅茶的液體，實際上是鹹鹹的柴魚湯汁。（「日台交流広場（台湾と日本）／twitter@clifehack）

台灣人倒是覺得這杯超眼熟 , 這不就是米苔目冰的杯裝版嗎 ?

「把這個想成粉條冰其實感覺會很好吃」丶「換成米苔目，應該可以」丶「台灣也有米苔目冰呀」丶「是沒吃過米苔目嗎」丶「下面的麵超像米苔目的……（這應該是涼拉麵那還好）」

台灣人倒是覺得這杯超眼熟 , 這不就是米苔目冰的杯裝版嗎 ?（聯合新聞網）

話說這杯「珍珠令麵」讓本編回想起某陣子，各家飲料店吹起在飲品中加粉條的熱潮，一杯下肚可以從中午飽到晚上。

冬瓜茶＋粉條。 （PTT）

PS：本編以為那顆明顯太大的滷蛋也要用吸管戳來吃，結果原來有附筷子和湯匙啊（那吸管的意義是？）

夏イケ麺祭 期間限定：2019年7月1日～9月1日 販賣地點：AQUA CiTY台場 東京拉麵國技館 舞 營業時間：11：00～23：00（最後點餐期間為22：30） 官網介紹：https://www.aquacity.jp/news/detail.php?id=21440

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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