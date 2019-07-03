3大原因令「珍奶」成日本人公敵！　清潔人員怒批：打完卡就亂丟

由於珍珠在日本大紅，日本人不只排隊支持，更絞盡腦汁想把它融入日常菜式，創造出不少創意獵奇料理，險些引發台日大戰。不過這種病毒式蔓延的珍珠效應，也不是人人喜歡，有網友表示，常看到雜誌寫有關珍奶的負面新聞，甚至批評對健康有害……感覺日本老人很想消滅珍奶？

有網友表示，常看到雜誌寫有關珍奶的負面新聞，甚至批評對健康有害……感覺日本老人很想消滅珍奶？（PTT網上載圖）

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違背日本人的養生之道？

有一派網友認為，甜滋滋的珍奶與一貫注重養生的日本人觀念背道而馳，才會看到珍奶就花式皺眉。

「他們的文化本來就很注重健康了」／「現在太火紅，不過那個喝多了本來就不好的吧？違背日本的養生概念」／「珍珠 老人小孩吞嚥功能不佳的真的不太適合吃」／「真的不太好消化」／「問題是，珍奶本來就不是健康食物了啊」／「老人想起以前在南洋被騙喝珍珠粉偽裝的咖啡」／「珍奶不健康又是外來物啊～老人超排外的」

拜託，日本食物超重口味哪裏養生？

另一派網友則反駁，拉麵重油重鹹、和菓子又甜又膩、到處都是炸物／漬物店，說日本人養生是否濾鏡太厚了？

「他們拉麵鹹得要死，到底哪裏養生0.0」／「他們一堆食物也是鹹得要死！！！雖然也是珍奶不健康啦，但每次說到日本養生我總是一臉問號」／「喝熱茶的食道癌胃癌風險還比較高好嗎」／「日本的食品添加物打開不會輸週期表的喔」／「日本食品添加物才是多到高居世界第一」／「養生是有點怪，去日本都吃不到蔬菜，不胖是大量走路的關係吧」

另一派網友則反駁，拉麵重油重鹹、和菓子又甜又膩、到處都是炸物／漬物店，說日本人養生是否濾鏡太厚了？（Hari Panicker／Unsplash）

風潮太盛導致反感？

有些人則認為，這波珍奶風潮熱度太旺，甚至出現壞習慣造成別人困擾，才出現抵制聲音。

「感覺他們不是為了消滅珍奶而消滅吧，應該是這股風潮太誇張，真的一堆用奶夾珍奶的照片或各種自拍」／「我也覺得是風潮惹事」／「年輕人嚐鮮，衍生了不少問題」／「消滅珍珠純粹是這波真的太瘋狂吧，連流水珍珠、加到啤酒裏賣的都有」／「我也覺得炒的太過火」

犯了日本人最討厭的禁忌 —— 影響到別人！

他表示，只要不影響別人，你喝到胖死、天天喝100杯都沒人理你，然而珍奶爆紅後引發了幾個社會現象，影響到周遭人士，於是開始有人反感「珍奶」。

3大原因令「珍奶」成日本人公敵（點圖放大▼）

「結果討厭珍奶的原因根本和珍奶沒關係，是人的問題吧」／「喝珍奶的人沒水準怪到珍奶頭上，不懂」／「只為了拍照打卡消費，喝沒幾口丟路邊。」／「先讓珍奶在日本紅超過五年十年再說吧，目前就是個網紅」

連NHK也報導，遊客將珍奶杯隨意亂丟到自動販賣機旁的垃圾箱（只能丟鋁罐、膠樽），結果將投入口塞住，導致自動販賣機業者直接將圾垃筒封住，寫上「丟棄珍奶杯要罰10000元（日幣）」的標語。

這樣沒有公德心的行為的確引起當地人和清潔人員的困擾，有不少店家不滿路人將珍奶杯棄置在他的店前，清潔人員更怒批珍奶是他遇過「沒喝完飲料」中最噁心的一種，奶類易腐壞、珍珠沉積在底部倒不出來，只是為炫耀打卡而購買，結果喝不完就亂丟，珍奶根本是最差勁的飲料了！

本編實在不能理解「買來拍照打卡完就丟掉」這種行為，對得起珍珠嗎你說！（╯‵□′）╯︵┴─┴

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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