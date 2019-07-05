內地天秤司機高空小便　尿液飄入工友口中　賠償數字令網民羨慕

在高空工作的建築人，便急時未必有洗手間可去，只好「就地解放」，尿液自然會如雨下。日前微博上流傳一張協議書，指一名天秤司機在高空小便，尿液濺中下方一名鋼筋工人，當「中招」者抬頭張看，卻剛好有尿液飄入其口中。雙方經警方協調，天秤司機的公司同向鋼筋工人賠償3500元人民幣（約4000港元）。內地傳媒查證後，稱真有其事，事件引來網民熱議，不少人笑言這是「最貴的一泡尿」，又形容鋼筋工人獲得的賠償算是可觀，聲稱「一次3500？我可以喝到馬雲破產」。

天秤司機需在高空工作，有時會在高空小便，沒料到尿液飄入另一名工友口中。（示意圖／資料圖片）

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微博日前流傳一張協議書，提及事件發生於7月4日，姓萬的塔吊（天秤）司機早上在高空小便，尿液隨風飄到一名姓張的鋼筋工人身上，張姓工人抬頭張看，尿液剛好飄入其口中。雙方在花山派出所警員調解下達成賠償協議，由湖北一間公司負責賠償3500元人民幣（約4000港元）給姓張工人。

內地傳媒指調解書確有其事，有在場人士透露，由於工種特殊，天秤司機不方便上廁所，事發後姓張工人很生氣，姓萬司機也覺得不好意思，故在警方協調下，由公司賠錢了事。內地傳媒又找到報案人，他透露司機小便時只能自行找東西接住，因為受害人和天秤司機不屬同一單位，想大事化小而賠款了事，涉事公司負責人稱會再教育員工。

微博流傳一張調解協議，稱一名天秤司機的小便飄入抬頭工人的口中。 (微博圖片)

有相信同樣是天秤司機的網民指，在高空便急，可以用水樽之類的容器載着小便，稍後才丟棄；亦有人表示，部分公司會提供有蓋桶子，方便員工解便急問題。

內地網民驚嘆從高空小便都能命中他人，「可以買彩票了」、「這是最貴的一泡尿」。然而，許多人都錯重點，認為吃一點尿就可以獲賠3500元人民幣（約4000港元）十分化算，紛紛說「我可以喝到飽的，備好錢」，亦有人疑問為何工人會分得清那是尿液，「有喝過嗎？」

（綜合）