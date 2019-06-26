內地媽為追星看演唱會　1歲兒被鎖車內逾1小時　嘴唇發紫險窒息

心愛偶像難得舉行演唱會，作為粉絲感到興奮也是人之常情，不過這絕非疏忽照顧子女的理由。山東一名媽媽日前將1歲大的兒子獨自鎖於車內，只留下天窗空隙供空氣流通，然後便前往欣賞偶像的演唱會。有市民發現男童於車內大哭即報警，警員到場發現男童滿身是汗，嘴唇更變紫，幸成功將他救出。等了個多小時，男童母親才拿着大熒光棒趕到現場，似乎不知自己幾乎害死兒子。

山東一名媽媽日前將1歲大的兒子獨自鎖於車內，幾乎釀成意外，男童幸被及時救出。（梨視頻截圖）

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事發上周五（21日）晚上8時許，有市民經過山東菏澤市一體育館附近聽到小孩大哭的聲音，查看下才發現一名男童遭反鎖於一輛私家車內，擔心之下即報警求助。警方到場後，發現車內男童不斷大哭至滿身大汗，嘴唇更開始變紫，但因車門鎖上，天窗的空隙亦不夠讓成人爬進車內，難以進行拯救。

後來一名女童行經現場，警方遂請她從天窗爬進車廂打開車門，才能成功將男童救出。警員擔心男童中暑及脫水，「我們趕緊開了一瓶礦泉水給他補水」，同時透過車輛資料聯絡其家人，不過一直未能找到男童母親。

該名母親為了觀看演唱會，竟想到將睡着的兒子留於車內。（梨視頻截圖）

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直至近一個半小時後，男童母親才接到消息趕往現場，當時她手上還拿着一支根熒光棒，看起來非常很興奮。她向警察表示，當晚一企業於體育館舉辦演唱會，其中一名表演嘉賓是她的偶像，不過演唱會拒讓小孩進場，剛好當時兒子睡着了，她便想到將其放在車內再去看演唱會。

警員及圍觀市民聽過男童母親的解釋都非常氣憤，有人當場指罵她不負責任，幾乎害死兒子，「你說他睡着了，幸好醒了，要是不醒，你就見不到他了」。警員亦指出，當晚的演唱會於7時結束檢查門票，至8時多男童才被發現及救出，男童母親近9時半才趕到現場，警方估計男童至少被鎖於車內個多小時，直斥該母親未有好好照顧兒子險釀意外。

（梨視頻、齊豫晚報）