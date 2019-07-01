內地媽網購童裝竟收到一包糞便　嬲爆投訴竟獲回覆：倉庫弄錯了

內地網購盛行，雖然足不出戶就能買到心頭好，但卻有機會遇到貨不對辦的情況。廣西一名媽媽早前替兒子網購運動服，打開包裹時竟然見到濕的沙子和一坨疑似大便物體。買家即時向網店投訴，詎料對方未有正面回應，只稱可能是「倉庫弄錯了」。買家不滿答覆，分別向網購平台及速遞公司投訴，「我需要一個態度，現在就想等一個結果」。網民對事件議論紛紛，笑問：「說是弄錯？但誰會買糞便呢？」

廣西一名媽媽早前替兒子網購運動服，竟收到濕沙子及疑似大便。（梨視頻截圖）

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居於廣西南寧的孫女士於上月23日替兒子網購了一套籃球運動套裝，為了確保質素，她還特意選擇銷量及評分排名較前、專門出售運動服裝的網店，包裹在4天後寄到，由孫女士的媽媽代為簽收。

孫婆婆其後打開包裹，卻見內裏只有一堆濕的沙子，且夾雜了一坨疑似大便物體，極度噁心。孫婆婆當下以為遇到惡作劇，感到非常生氣，即時發語音訊息將事件告訴女兒。

孫女士了解事件後感到非常驚訝，她稱自己是資深網購者，直言以往從未遇過同樣情況，而她是首次於涉事網店購物。她說，媽媽收到包裹時，確認包裝並無破損，寄件地址亦與她留下的資料相同，不明白為何購買運動服竟會收到大便。

按圖即看孫女士與賣家的對話：

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孫女士事後聯絡賣家反映事件，對方僅回覆指「可能是倉庫弄錯了」，承諾會重新寄出貨品。孫女士不滿意該回覆，憤怒稱「我覺得這個理由站不住腳，一包沙子和一坨疑似是排泄物的東西，可以當貨品來存放嗎？」。她要求網店了解事件並再作解釋，客服則表示會交予店長處理。惟事隔3天，孫女士仍未收到解釋，客服亦只告訴她退貨及退款的程序。

孫女士愈想愈生氣，按包裹上負責職員的電話致電查詢，卻一直無人接聽，「我要求的很簡單，一個幾十塊錢的東西無所謂，我只是想知道到底是甚麼原因，包括賣家誠摯的道歉這個很重要，但是我沒有得到」。

孫女士曾透過網購平台上賣家顯示的電話號碼致電查詢，但未能接通，她決定向消費者權益網舉報事件，獲工作人員回覆指會了解及核實情況，於7個工作天內再次聯絡，「我其實很簡單，就是想知道到底是怎麼回事，哪怕你是冤枉的，你是被惡意報復的，那也請你給我講你的猜測，我需要一個態度，現在就想等一個結果」。

不少網民認為事件非常過分，質疑賣家並非發錯貨，而是故意惡作劇。亦有網民估計孫女士收到的是「刷單」包裹（即發貨充銷售的包裹），並指「刷單包裹很多都會用沙子去填充，也許被貼錯單了」。