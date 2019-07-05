WhatsApp Gold再瘋傳　 「點擊Martinelli影片會中毒」早證是謠言

WhatsApp日前連同Facebook及Instagram一同故障，令人憂慮是否遭黑客入侵，擔心個人資訊安危。幾乎同一時期，另一有關「Martinelli」影片及升級「WhatsApp Gold」的黑客病毒的流言亦再度被瘋傳，但其實有關的流言早於2016年已傳過，當時已證實「Martinelli影片」只是惡作劇，而「WhatsApp Gold」則以升級VIP用戶為餌，引使用者錯誤下載惡意病毒。

近日有人收到有關的WhatsApp訊息，當中指有一個名為「Martinelli」的影片將在WhatsApp推出，一旦打開影片，手機就會被黑客入侵。（WhatsApp截圖）

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近日有人收到有關的WhatsApp訊息，當中指有一個名為「Martinelli」的影片將在近日推出，一旦使用者打開影片，手機就會被黑客入侵，無法控制，又指「如果您收到將WhatsApp更新為WhatsApp Gold的消息，請勿打開它」，否則會有嚴重的病毒攻擊手機，並呼籲轉發訊息給其他人。

其實，類似的訊息早在2016年已曾經流傳過，去年也曾再度「復出」。所謂打開名為「Martinelli」的影片就會中毒實為謠言，西班牙國家警察甚至曾發表聲明，表示「Martinelli」的影片並不存在。事實查核網站Snopes也列明「Martinelli」影片的消息為惡作劇。

用家不應打開訊息中不明來歷的連結和隨意轉發。（資料圖片）

至於WhatsApp Gold的騙案，亦同在2016年已出現，有人會向其他人發出下載WhatsApp Gold的連結，聲稱目前僅邀請VIP用家升級軟件，可一次過發數百張照片、刪除已發送訊息、視像通訊等。此程序一旦啟動，會令手機中毒，並從中盜取機主的資枓，這類欺詐訊息也曾經改頭換面，以「WhatsApp Plus」等其他名字出現，因此用家不應打開不明來歷的連結和隨意轉發。