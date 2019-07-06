內地孕婦的士上10分鐘極速生仔　淡定自剪臍帶兼畀車費嚇窒司機

「女子本弱，為母則強」是不少媽媽的心聲，無論是多困難或痛苦，只要為了子女彷彿都能做到。內地一名孕婦日前作動，仍堅持乘的士前往一小時車程以外的醫院，但上車數分鐘便劇烈陣痛，10分鐘後更極速誕下女兒。為了把母女盡快送院，司機不惜超速駕駛，而車程中該名孕婦竟能淡定地拿出剪刀為孩子剪臍帶，更取錢打算付車費，惟司機拒絕收下並安慰她救人要緊。最終母女平安，交警及救護人員趕及將母女送院。

一名內地孕婦日前乘的士期間作動生下女嬰，更淡定地親自剪臍帶，令司機相當驚訝。（澎湃新聞截圖）

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事發本周一（1日）晚上10時許，一名深圳孕婦獨自截的士，要求經高速公路前往龍崗醫院，不過行駛約兩分鐘後，孕婦開始作動，露出痛苦表情，面上亦不斷冒汗。當時譚姓司機擔心之下詢問孕婦：「你要生了嗎？龍崗有點遠，不塞車可能還要1個小時路程，要不去附近的武警醫院吧？」孕婦聞言拒絕，堅持前往龍崗醫院。

譚姓司機只好在安全情況下加速，希望盡快趕到醫院，同時致電警方及醫院告知情況，正當他通知醫護人員時，後方座位突然傳來嬰兒哭聲，該名孕婦花10分鐘便誕下女兒。譚聽到嬰兒的聲音更加焦急，只好再加快速度，此時孕婦竟強忍痛楚，從隨身袋中取出剪刀為女兒親自剪臍帶，然後抱着孩子安撫，表現淡定，令譚非常驚訝。

孕婦淡定生仔過程：

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譚姓司機之後放棄趕路，將車停於高速公路出口等待趕往現場的醫護人員，沒想到孕婦竟然不忘取出錢包，打算拿錢繳付160元人民幣（約181港元）車資。譚急忙叫停孕婦，告訴「救人要緊」，不用付錢也可，又細心為她遞上紙巾及不斷安慰她：「快了，救護車就要到了。」

譚姓司機得知涉事母女情況穩定感到高興。（澎湃新聞截圖）

的士停於高速公路出口等待醫護人員，孕婦及女嬰送院檢查後證實無大礙。（澎湃新聞截圖）

孕婦及女嬰順利送院，經檢查後證實母女無大礙，譚姓司機得知消息後亦放下心頭大石，自行清理車上的血漬、羊水和胎盤等。雖然當晚他的車輛未能再做生意，他仍為母女平安感到高興，覺得非常值得。

（齊魯晚報、澎湃新聞）