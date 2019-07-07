【光復屯門公園】大媽歌舞團移師中環　網民：佢哋都be water

已故武打巨星李小龍的名言「Be water, my friend」近日再次成為網絡金句，不少網民都以此互相鼓勵。昨日有網民發現，在「光復屯門公園」遊行期間，原本於公園「駐場」的大媽歌舞團自行移師至中環海濱繼續表演，不少粉絲亦跟隨過海支持。雖然中環海濱與民居有一定距離，網民仍對大媽歌舞團開大喇叭跳舞演唱的行為感到煩厭，紛紛向相片派嬲，直指相關歌舞團「影響市容和城市形象」；更有人笑指大媽都懂得「be water」，「趕到邊去到邊」。

原於屯門公園擺檔的大媽昨移師至中環海濱表演，引來網民批評。（fb群組「踢走色情大媽歌舞搵食團」圖片）

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有市民昨發起「光復屯門公園」遊行，抗議公園近年被大媽歌舞團佔領，不但造成噪音滋擾問題，歌舞大媽的衣着更被指暴露，並與長者客人做出不文的互動動作，引起居民不滿。遊行期間，原本於公園遍地開花的歌舞團攤檔集體消失，只有幾名大媽及少部分長者支持者留守，並一度與遊行人士發生推撞。

網民自發的光復屯門公園遊行，有超過千人參與。（羅君豪攝）

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不少網民都以為大媽為免與遊行人士正面交鋒，選擇休息一天，但有網民晚上於facebook群組貼出相片，指昨晚約9時，於中環碼頭摩天輪對出看見熟悉的大媽面孔，「出晒中環摩天輪呀原來」。相片可見有大媽帶同「小菊歌舞團」、「若妍姊妹花」等燈牌到中環海濱如常開唱，身旁亦見到不少忠實粉絲，她們興奮的表情看起來似乎沒有受遊行影響。

網民看過相片紛紛留言批評及派嬲，直指大媽「污染中環」，「每次見到都覺得佢哋好嘈」，又指中環屬遊客常到地區，大媽的行為會「污染香港形象」，「影響埋香港旅遊發展」。有網民則「曲線」稱，大媽表演目的只有一個，地點並非重點，「明知日日都搵咁多咁易搵，畀我都費事睬你哋，你趕邊度佢就去第度」，「大媽都識 be Water」，「以後常駐中環，嗰邊啲上等人需要你的歌聲！上等人啲利是肯定好大封啦」。

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事實上，市民對大媽歌舞團的不滿不只噪音問題，早前有網上短片就拍下大媽表演時與老伯互動的情況，被指行為不雅影響市容。片中可見穿白色小背心及疑為紅色打底肚兜的大媽邊跳邊唱，做出疑似自摸下體等撩人動作。

在場觀看表演的一名老伯則看得非常興奮，與性感歌者貼身跳舞，做出伏地單手支撐身體再踢腿等高難度動作，更一度興奮得反白眼及伸脷，短片最後又拍下老伯封利巿給歌舞者作打賞的場面，引起網民熱議。

（fb群組「踢走色情大媽歌舞搵食團」）