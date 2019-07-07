【失而復得】台女遊東京迪士尼掉失心愛保溫樽　一個月後奇蹟收件

迪士尼樂園對不少小朋友來說是夢想成真的地方，奇蹟的事果然一籮籮！有台灣女網民最近於網上討論區「Dcard」撰文，表示上月與朋友到東京迪士尼遊玩，期間不慎掉失保溫壺。本來在想難以找回，但樓主於今星期意外收到來自東京迪士尼的寄件，原來有職員拾回並主動寄送台灣，樓主非常驚喜，又大讚樂園服務超貼心。

台灣女網民上月與朋友到東京迪士尼遊玩，期間不慎掉失保溫壺，本來在想難以找回，但今星期意外收到來自東京迪士尼的寄件，可算是失而復得。（「Dcard」討論區圖片）

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該女網民於網上討論區「Dcard」撰文指，6月初與朋友出發到東京7日6夜，期間到東京迪士尼遊玩。當時樓主與朋友走進「幽靈公館」的鬼屋設施，坐在機動車廂時，就把保溫壺和袋子放在腳旁。

直至快結束時，樓主突然聽到「空」一聲，當時她沒有為意原來是保溫壺滾了出去軌道，到要離開時才驚覺保溫壺不見了。她指當時非常擔心，因為保溫壺是朋友送的生日禮物，非常珍貴，而且自己體質不太能喝冷飲，所以她與朋友就趕快找工作人員求助。

樓主解釋，當時一下車後就示意職員掉了東西，他們就建議去失物招認處詢問，最後有位能說中文的職員大概記下了保溫壺的外型，以及聯絡資料，又稱：「有找到會幫妳寄回台灣哦，會電話通知妳。」

樓主指6月初與朋友出發到東京7日6夜的旅程，期間於東京迪士尼遊玩。（示意圖，GettyImages/視覺中國）

樓主坦言，雖然有報失，但已過了一個月也沒通知，也明白能找到保溫壺的機會微乎其微，「只能對朋友感到抱歉，我真的是蠻喜歡那個保溫瓶」。

想不到事情最後有個大逆轉，樓主昨天（6日）竟在家中收到來自東京迪士尼的寄件，原來是保溫壺失而復得，樓主大感意外又開心，「我的天，難道這就是驗證了一句話『是你的就會是你的』，感恩迪士尼讚嘆迪士尼」。

網民大讚迪士尼的顧客服務非常貼心↓↓

不少網民就連樓主亦大讚東京迪士尼樂園的服務超貼心，「迪士尼果然是高標準服務業」、「迪士尼貼心服務真的是超級暖，不是寵壞客人而是真正在乎客」、「這門票錢貴的很值得」。部分網民更留意到職員在包裝紙上寫的字，大讚寫得整齊又漂亮，「字不錯欸，感覺就是很用心細心有責任感的人寫出來的」。

（Dcard）