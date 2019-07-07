法鬥狗超市晾冷氣　仲有店員貼心按摩　台網民笑：牠應該爽死了！

汪星人的可愛果然無法抵擋，最近台灣一位主人帶法鬥犬（法國鬥牛犬）到超市買東西，吸引店員的注目，更主動替汪星人按摩，令牠看起來相當梳乎，連主人都忍不住拍片。網民高呼可愛之餘，又笑指狗狗「爽到升天」，「那個臉，好舒服呀」。

最近台灣一位主人帶法鬥犬到超市買東西，吸引店員的注目，更主動替汪星人按摩，牠似乎相當享受。（fb專頁「君根弟弟」片段截圖）

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法鬥犬「君根弟弟」非常親人，主人不時亦帶牠到最愛的超市買東西，「早上是哥哥，白天是姨姨，晚上是姐姐，全都是君根的最愛」。主人解釋，因為經常光顧該間超市，與職員都熟絡了，他們亦非常歡迎「君根弟弟」，更會主動逗牠玩。

法鬥犬「君根弟弟」非常親人，主人不時亦帶牠到最愛的超市買東西，「早上哥是哥哥，白天是姨姨，晚上是姐姐，全都是君根的最愛」。（fb專頁「君根弟弟」授權圖片）

主人解釋，因為經常光顧該間超市，與職員都熟絡了，他們亦非常歡迎「君根弟弟」，更會主動逗牠玩。（fb專頁「君根弟弟」授權圖片）

主人指最近有晚去買雞蛋時，店員姐姐就看見「君根弟弟」在貨架一旁歎冷氣，於是順勢就替牠按摩，「君根弟弟」猶如大爺一樣露出相當享受的樣子。片中可見，店員姐姐在按摩「君根弟弟」的雙腿位置，「君根弟弟」半身亦攤在地上，又不時把頭轉向後望着店員姐姐，似乎不想停下來。

連主人自己望見此情境亦笑了，遂拍片放上facebook專頁。大批網民亦笑稱「君根弟弟」爽到笑，「好幸福」、「好舒服喔」、「太享受了」、「牠的眼望到哪裏了」、「應該是店長才有此待遇」、「那姿勢太可愛了吧」。

（facebook）