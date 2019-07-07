台女與人夫車震被捉姦　辯稱割完痔瘡難性交　官拒信納判監4個月

台灣李姓男子與白姓小三車震遭元配揭發，兩人在車輛後座進行「女上男下」性交，白女發現光線立即下車搶李妻的手機，拉扯間手機被摔壞在地（示意圖，電影《慾望號快車》劇照）

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台灣李姓男子與前妻再婚後，卻涉嫌與前同事白姓女子發生婚外情，兩人相約「車震」被元配抓到，白女辯稱剛開完痔瘡手術，傷口還沒痊癒，無法從事激烈性交姿勢，但李男眼看東窗事發即全招了，法官依相姦罪判白女有期徒刑4月，李妻因對丈夫撤告，公訴不受理。

判決書指出，2019年9月間李男與前妻復合再婚，但隔月卻與白女在一處農舍發生性行為，李妻與友人則早已準備抓姦，李妻以手機燈照發現兩人在車輛後座進行「女上男下」性交，白女發現光線立即下車搶李妻的手機，拉扯間手機被摔壞在地。

台灣李姓男子與小三車震遭元配揭發（示意圖，電影《沒哭聲的抉擇》劇照）

李妻氣得報警提告相姦與毀損，但白女都否認，她指出，不知李男結婚，且他有糖尿病，不知道有沒有性功能，當晚沒有發生性行為，且白女提出醫院診斷書證明白女於在事發前才到醫院進行痔瘡手術，李妻證稱當時他們在車內以「女上男下」性交動作不可能發生，因會影響傷口癒合。

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但李男卻坦承兩人確實有在車上性交，他指出「我跟白女在農舍那裡就是在搞而已，她在上面我在下面，搞到一半，她說怎麼會有燈光，我才起來看，是我太太進來…」等語。

李妻以手機燈照發現兩人在車輛後座進行「女上男下」性交，白女發現光線立即下車搶李妻的手機，拉扯間手機被摔壞在地（示意圖，電影《慾望號快車》劇照）

法官考量，痔瘡長在肛門，手術後並不影響以陰莖插入陰道方式性交，依相關事證認定白女介入他人婚姻，又在毀損告訴人手機，依相姦罪判有期徒刑4月，另外依毀損他人物品罪處拘役20日，皆可易科罰金，仍可上訴。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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