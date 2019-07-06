子女情緒響警號　家長感憂心　教育心理學家建議這樣做

近月來香港社會發生連串事件，許多年輕人都曾走上街頭抗爭，情緒亦因而受影響，加上已有數宗輕生事件發生，不少父母都擔心子女有負面情緒，卻不知應如何跟子女溝通，更怕增加子女的壓力帶來反效果。管理facebook 專頁「親子心理學 Parenting x Psychology」的一群教育心理學家接受《香港01》訪問時，列出了一系列年輕人遇上逆境時，會出現的生理及心理警號，以及具體建議父母應做及不應做的事項，以助父母免於「踩地雷」下支援子女。

在「連儂牆」的憑弔區，有人傷心哭倒友人身上。（余俊亮攝）

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近日一篇「一隻小象的故事」的文章於社交網站被瘋傳，內容描述一隻小象自小被馬戲團綁上繩子，馴養得不敢反抗，無助之中失去掙扎的意志，鬱鬱地在馬戲團渡過餘生，文末指「小象其實不想絕望，小象很需要大家」，呼籲爸爸媽媽在小孩受傷時，「幫助小象弄斷繩子、給他溫暖、替他療傷、讓他對生命保持希望」。

文章引起不少人共鳴，但父母實際上如何才能察覺小孩出現異樣，甚至有輕生的念頭？做什麼才可以防患於未然？facebook專頁「親子心理學 Parenting x Psychology」的一群教育心理學家接受《香港01》訪問時指，父母未必能控制或改變大環境因素，但他們仍可以作好榜樣，並留意子女有沒有發出「求救」的訊號，及早向子女伸出援手。

子女出現情緒困擾時或會出現的反應：

如果子女直接在言談或文章中表達死亡或輕生的意念，甚至作出安頓各樣事情的行為，這是非常嚴峻的警號。

教育心理學家指，如果子女直接有提及輕生的意念及行為，父母就應認真對待，又引述研究指，曾在自殺前明示或暗示有自殺計劃的人士，部份會在念頭出現後24小時內死亡，但這不代表過了24小時就安全，因為有人或會將情緒拖延一至兩個月。

「如果你嘅小朋友跌親，你第一句同佢講嘅會係咩？」學者指出，當子女遇到逆境，父母情急之下第一句說話，對子女而言是最重要的，因其會反映父母的心態，如何在逆境之中給予子女安全感及支持是非常關鍵。如果父母見子女的負面或消極情緒表現劇烈或持續，父母可以向提供輔導服務的機構求助。

父母留意子女警號後的 DOs & DON'T s，按圖請看↓↓↓

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面對社會動盪，父母亦未必能獨善其身，如果自身也感到情緒波動及無助，教育心理學家認為，父母亦可以用子女理解的說法，敞開心扉與子女分享自己的感受，讓子女知道，父母也一樣會感到失望或傷心，同時亦可以身作則，顯示自己如何處理負面情緒，積極面對，有需要時更主動求助。

父母日常亦可協助子女提升抗逆能力，建立良好及健康的家庭環境和關係，讓子女擁有自尊感，閒時可參與社區活動，為社區作貢獻，建立積極的態度及人生觀等等。

有研究指青少年在有需要時，傾向先對朋友、家人，以及信任的成年人尋求協助，而非先找醫療人員或精神健康專業人士，而大部分人在傾訴自己的問題後，都會感覺鬆一口氣，並感激有人關心他們的感受和情況。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：2389 2222

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰2343 2255

生命熱線：2382 0000

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台-「Open噏」24小時網上輔導：9101 2012（SMS）

利民會《即時通》：3512 2626

學友社學生熱線：2503 3399