【逃犯條例】7.21將軍澳大遊行到TVB大樓？　網民質疑路線太長

政府修訂《逃犯條例》惹起極大爭議，雖然特首林鄭月娥宣布暫緩修例，但示威人士不滿條例沒有撤回，亦指政府未有回應遊行人士訴求，故示威活動未有停止，更擴散至社區。近日多區均有人聲稱要發起遊行，繼有網民發起本月14日在沙田區遊行後，有團體提出本月21日舉行將軍澳大遊行，終點站是無綫電視大樓，稱要「守護新聞真相」，有關活動正申請不反對通知書。 不過，有網民質疑有關活動有政治目的，懷疑有人想乘機為自己宣傳，又指路線長逾7公里，較港島維園行至政總全長約3公里多出逾一倍，極質疑是否可行，又恐怕會模糊了反對修訂《逃反條例》的焦點。有將軍澳區居民則贊成舉辦遊行，但遊行目的、日期、路線及目的地都宜再探討。

政府有未撤回《逃犯條例》，令部份巿民感到氣憤，近日示威活動遍布社區，圖為昨日屯門公園遊行，要求政府處理「大媽歌舞團」造成的問題。（資料圖片／羅君豪攝）

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示威活動散至社區，昨日（6日）有網民發起到「光復屯公」遊行，促請政府部門處理屯門公園「大媽歌舞團」產生的噪音滋擾問題；而今日在九龍區則有團體發起反修例遊行，大批參加者由尖沙嘴梳士巴利花園遊行至高鐵西九龍站，表達5大訴求，包括「徹底撤回逃犯條例」、「撤回暴動定義」、「撤回至今所有抗爭者控罪」、「徹底追究警隊濫權情況」、「以行政命令解散立法會，立即實行雙普選」。

有市民今日（7日）首度於九龍區發起反修例遊行，由尖沙咀梳士巴利花園，行至高鐵西九龍站表達不滿。（李澤彤攝）

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其他地區也計劃發起示威行動，網上有團體提出本月21日在將軍澳舉行大遊行，暫定路線是由寶琳行到將軍澳工業邨的無綫電視大樓，聲稱要「守護新聞真相」和重申撤回修例等5大訴求，有關活動正申請不反對通知書。

有網民形容政府未有實質回應遊行人士訴求，才會令示威活動「遍地開花」，不過亦有網民懷疑遊行有政治目的，提示需提防有人自我宣傳，又指暫定的遊行路線長逾7公里，相等於港島區的遊行路線逾兩倍，，實在是太長，恐容易令人卻步，「條路線可唔可以短少少」、「遊行定馬拉松？」、「老弱婦孺不宜」。不少將軍澳區網民讚成舉行遊行表態，但認為遊行主題、日期及路線安排要有共識，認為不可模糊反對《逃反條例》的焦點。