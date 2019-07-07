【內附教學】日本煮食網紅自創蛋多士懶人食譜　靠微波爐就搞掂！

趕時間又肚餓不一定靠杯麵頂上，最近日本有位煮食達人於Twitter上載食譜相片，向大家分享懶人「蛋多士」做法，材料夠貼地之餘，而且5分鐘就完成，非常方便。不少網民表示有跟食譜製作，又紛紛上載相片分享自己的完成品，指出從此以後又學懂多一款「飽肚之選」。

最近日本有位煮食達人於Twitter上載食譜相片，向大家分享懶人「蛋多士」做法。（「cheap_yummy」Twitter圖片）

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該網民「はらぺこグリズリー」在Twitter擁有超高人氣，皆因他是煮食達人，不時自創簡單易學的食譜，甚至結集成書，單是Twitter粉絲數目已經高達41.5萬。

最近他於Twitter分享最新食譜，教大家如何用5分鐘製作出好味又飽肚的蛋多士，製作簡單程度絕對適合懶人。

即睇蛋多士製作方法↓↓

材料：

牛奶 100毫升

砂糖 2湯匙

蛋 1隻

方包 2塊

做法：

1) 先把牛奶、砂糖、蛋拌勻。

2) 塊方包撕成碎片，再加入奶糊。

3) 放入微波爐用高火叮3分鐘，完成。

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不少網民亦有跟隨食譜嘗試製作，有人更建議加一湯勺的雲呢拿味雪糕，令蛋多士變得更好味。他們更上載相片分享自己的完成品，金黃色非常吸引，有網民指蛋多士的質感與味道猶如焦糖燉蛋，份量亦剛好，是早餐及下午茶不二之選。

（Twitter）