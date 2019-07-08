「北京比堅尼」影響市容　內地多個城巿整治　違者罰款甚至被曝光

北京今年7月天氣炎熱，最高溫度甚至超過40℃，而這股酷熱天氣將延續至周五（12日）的三伏天，有不少男性為抗暑會穿起「北京比堅尼」，但最近多個北方城市如濟南、天津、瀋陽等地均推出措施集中整治「夏季不文明」行動，包括在公眾場合赤膊光膀、脫鞋晾腳和隨意暴露等，不聽勸導者有可能被曝光，以及罰款50至200元人民幣（約56至226港元）。

「北京比堅尼」泛指男性將上衣撩起至胸膛位置附近，把整個腹部露出來的穿衣方式，然而「北京比堅尼」不是北京的「膀爺」獨有衣著，全國甚至全球也有作類似打扮，「致敬」款式甚至登上國際時裝舞台。丹麥設計師安德松（Astrid Anderson）2014年所推出的SS15男裝系列，就以露臍剪裁的設計元素而引人注目，而該款式據稱正是向「北京比堅尼」致敬。

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不過，繼遼寧瀋陽、河北邯鄲、天津等地相繼祭出勸阻甚至罰款措施後，山東濟南文明辦近日亦宣布，將對穿著「北京比堅尼」這種有欠文明的行為深入開展夏季集中整治，不聽勸阻者更有機會被曝光。濟南市文明辦文明城市創建處的相關負責人說：「極個別赤膊等行為會影響城市形象，也影響市民的觀感和感受。」同時，是次整治還針對在河道及泉池內游泳、洗澡、泡腳、洗刷衣物，在泉水直飲點用大桶接水、洗腳沖涼等行為。

消息出爐後馬上引發大批網民討論，微博上還舉行公投，約在37萬參與投票者中，近六成人支持整治，認為「北京比堅尼」的確影響市容；近兩成人認為要看情況而定，有留言謂「天氣炎熱光膀子可以理解」、「口頭勸導可以但沒必要罰款」、「強烈建議也制止一下公共場所吸煙」。