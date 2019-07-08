【附下載連結】Telegram新功能推動態貼圖　Pepe Sticker識得郁！

通訊手機程式Telegram受不少香港人歡迎，TG日前更新程式，推出最新的「動態貼圖」功能，Sticker都可以如Gif圖一樣有動態。動態Sticker是Telegram工程師研發的新格式，不但圖片比過去更加清晰，使用的電力和頻寬亦都較少，可謂「馬兒好之餘更能不吃草」。

Telegram日前發布公告，推出動態貼圖的新格式。（資料圖片）

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Telegram官方於上周六（6日）發布更新公告，指自從於2015年推出Telegram貼圖圖片格式之後，該格式就被不少程式採用。事隔4年後，他們再推出新款圖片格式，讓用家可以在程式中使用動態貼圖。

已經有網民製作出Pepe的動態貼圖，受到不少人歡迎。（Telegram截圖）

公告中提到新格式不但比起之前的靜態貼圖有更高像素，會更加清晰，不過佔用的上網頻寬卻更少。Telegram指他們的工程師經過測試之後，推出「.TGS」格式，該格式的每個貼圖圖像只有約20至30KB的大，約是一般圖片的五分一。

↓↓↓動態貼圖包下載連結↓↓↓

PEPE動態Sticker：https://telegram.me/addstickers/PEPEtopAnim

Bunnyta（官方）：https://t.me/addstickers/Bunnyta

Official Turkey（官方）：https://t.me/addstickers/OfficeTurkey

Melie The Cavy（官方）：https://t.me/addstickers/MelieTheCavy

The Foods（官方）：https://t.me/addstickers/TheFoods

新格式同時改善了效能，因為TGS格式耗用的電力較少，但每秒顯示幀數卻高達60張，「如果一張圖片同於一千言，那（TGS格式）貼圖就會等同18萬字」。

Telegram展望將來新的TGS格式可如之前的圖片格式一樣，成為業界新標準。另外Telegram貼圖是自由平台，歡迎各位創作者製作各款貼圖，在Telegram中與其他用家分享，而Telegram官方亦在公告中分享了數款示範貼圖，供用家下載試用。

（Telegram）