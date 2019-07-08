不滿常被「搲着數」　美國雪糕販霸氣宣布：自稱網紅要畀雙倍

今時今日網紅影響力非常強大，不少品牌都會向他們送上免費產品，期望他們分享用後感當作宣傳，不過不少網民不滿這種做法，批評網紅自恃具影響力便到處「搲着數」。美國一名經營雪糕車生意的男子不滿常有網紅以「出post宣傳」為條件要求他提供免費雪糕，遂在車上貼出「網紅要付雙倍」的告示，引起當地網民討論，更因此一舉成名。

美國一雪糕車老闆不滿常有網紅自恃具影響力要求提供免費雪糕換取宣傳，貼出「網紅要付雙倍」的告示，引起網民討論。（ig「cvtsoftserve」圖片）

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力茨（Joe Nicchi）與妻子自2012年開始於洛杉磯經營雪糕車生意，出售雲呢拿（香草）、朱古力及扭紋等3款口味軟雪糕，深受當地市民喜愛，生意一向不錯。不過近年不少網紅聯絡力茨，稱可在社交平台為其雪糕店爭取曝光率，要求他提供免費雪糕，無論他如何拒絕，情況仍愈見嚴重。

由於經常有網紅提出以「出post宣傳」換取免費雪糕，力茨忍無可忍下於車上貼上「網紅要付雙倍」的告示表態。（ig「cvtsoftserve」圖片）

上月尾，有網紅聯絡力茨，要求他免費提供300人份量的雪糕以換取「曝光率」，事件令他忍無可忍，嬲爆的他其後製作一張告示貼於雪糕車上，寫明「網紅要付雙倍」，並將相片上載至雪糕車的instagram帳戶上，寫道：「我們決定正式貼出這標語。我們根本不在乎你是否網紅，或你有多少粉絲，總之我們永遠不會為你提供免費的雪糕，以換取你社交媒體上的帖文。這杯雪糕實際售價是4美元，但你現在現在來買則要8美元。」

沒想到帖文一出竟引起當地網民注意及瘋傳討論，力茨「反網紅」的行為諷刺地反令他成為網上紅人，不少網民因其「霸氣」舉動，特意前往其雪糕車「朝聖」支持。

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力茨受訪時強調，他並非反對人們於社交網站稱讚他的雪糕，自己亦很感激部分網紅願意介紹，但他指經營生意時有許多成本，並且有賬單要支付，而這些賬單「無法以曝光率來支付」，故無法認同提供免費雪糕換取曝光率的做法。

力茨說，因「反網紅」而備受注目及獲得影響力一事本身是非常諷刺，他已指示團隊「完全無視網紅的提問」，認為經營生意不應只追求粉絲數量，「我們應追求食物的味道、產品和服務質素，而不是追隨者的數目」。

（綜合）