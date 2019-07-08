【一周星座運勢】獅子易墮入不穩定戀情　山羊雙子職場面臨障礙

本周重要星象：長達半個月的水星停滯之後，7月8日開始水星逆行到本月的最後一天，水星正從獅子座逆行回巨蟹。水星逆行會和「過去」有關，在這段期間，經常會出現翻舊帳的事情。結果有好處也有壞處，好處是，你可以從過去中反思獲得經驗，壞處是有些人可能會沉浸在過去的痛苦中無法自拔。

所有的過去都是為現在和將來鋪路，不要太沉溺執著於過去。而獅子一般和家庭、戀人關係有關，這段時間要加強這方面的溝通，以免造成無法挽回的結果。同時水星在這個宮位還和創作有關，這一時期你的才華將有所表現。

「水逆」經常會導致計劃無法完成、出行出現意外的阻礙，所以這已經成為「倒霉」的代名詞，但是這些多加留意是可以避免的。