台女呻見工被問星座　網民超有共鳴：遇過主管說不請處女座

新鮮人初入社會，求職面試都是必經歷程，然而面試官的問題千奇百怪，不只求職者傻眼，一些較私密的問題更讓她覺得怪怪的。有網友在面試時，就被「未來主管」詢問星座，儘管她質疑問題和工作無關，但主管仍表示「這和我相處起來有關」，之後又詢問是否有男友、結婚沒、有小孩嗎等較隱私的問題，讓她在事後回想起來覺得有點奇怪，不禁想問是否有人和她一樣被問奇怪的問題？

有網友在面試時被「未來主管」詢問星座。（GettyImages）

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網友拼命＋1，人資真的很愛用星座挑人？

台灣老闆「寧可信其有」，不只看星座還要算八字

有網友則解釋「面試者本來就會旁敲側擊獲取自己需要的情報」，他表示曾發現「住家裏的員工」容易愛做不做的，因此之後面試他就會詢問對方是住家裏還是租房子，目的不是探隱私，而是當做衡量標準。也有人表示面試問星座，可以依此衍伸詢問個性問題，不用想太多。

而原PO有疑慮的男友、婚姻狀態等隱私問題，經驗豐富的網友也幫忙解答了 , 不只與工作穩定度有關，會不會請長假更是關鍵！

有男友→結婚＝婚假？已婚→備孕＝產假＋育嬰假！

其實根據就業服務法，用星座挑選員工屬於歧視行為，可以開罰30萬至150萬（台幣）不等～看來前面很多員工都可以去檢舉一波了。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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