台媽為囝囝買吹氣泳池無氣泵　喪吹到肺都乾：幫老公都沒那麼賣力

很多人都覺得，當上爸媽後好像會變身超人，看著小孩閃亮亮大眼，就覺得甚麼事都能辦到呢！就像下圖這個超～～級大的造型魚泳池，為了不讓兒子失望、為了不負兒子載歌載舞「媽媽快點吹～」的加油聲，就算沒有充氣筒，媽媽就算吹到肺都乾了，也要把它立起來啊啊啊啊－－

台媽為仔仔喪吹巨型泳池。（Facebook@爆廢公社）

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網民高呼驚訝到目瞪口呆丶指這肺活量實在了不起！（即睇網民留言▼）

會吹到要往生吧……（即睇網民留言▼）

網友都紛紛分享他們用嘴吹起造型魚泳池的經歷（按圖放大▼）

網友笑指不愧是媽媽，為母則強，又認為其實可以不用親身上陣的（即睇網民留言▼）

網友們大力讚歎原PO「媽媽力」十足，也給出建議希望她下次別再這麼辛苦，不過更多的網友都大歪樓，因為原PO最後一句實在太幽默，笑果（效果）十足！

原PO最後一句實在太幽默！（Facebook@爆廢公社）

（按圖看更多網民留言▼）

果然大家都很會畫重點，而且都懂媽媽雙關語XDDD

原PO後來也在留言公布吹起這泳池的需要時間－－半集甄嬛傳（約30分鐘），完成後莫名有成就感，她也深深感慨打氣筒是個偉大的發明，並表示這個夏天要天天逼兒子玩水，才不枉費她消耗這麼多肺活量。（編按：也別忘了老公的犧牲www）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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