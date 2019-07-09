【逃脫失敗】京都動物園獼猴「野豬騎士」偷走　失蹤9天後被尋回

繼沖繩一個動物園有猴子集體逃亡，京都福知山市動物園內有「野豬騎士」之稱的人氣明星、9歲獼猴「みわ」於上月28日逃走，於周日（7日）在附近的農地尋獲，被送回動物園。事後園長指牠瘦了1公斤，而從小一起長大的野豬「ウリ坊」似乎亦很高興。

獼猴「みわ」於周日（7日）被尋獲，被送回動物園。（福知山市動物園facebook專頁圖片）

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據日媒報道，該獼猴「みわ」是福知山市動物園內的明星，因為從小就與野豬「ウリ坊」被飼養在一起，習慣騎在野豬身上活動，不怕生的牠與遊客的關係很好，受到許多民眾的喜愛，亦是其動物園的生招牌。

獼猴「みわ」從上月28日逃走後，就一直音訊全無，動物園便在籠的2公里範圍四處擺放香蕉，並檢查有否進食及留下排泄物。終於在9天後，距離動物園約2.5公里一處農地發現蹤跡。

獼猴「みわ」與野豬「ウリ坊」從小一起長大，感情非常好。（福知山觀光協會網頁圖片）

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發現「みわ」的農民松山忠雄表示，當時「みわ」在柿子樹上，而且田裏的蘿蔔，玉米和捲心菜亦被偷吃了。他指一般猴子都是集體行動，惟這一隻不是，覺得有點奇怪，於是通知警察處理。

「我從來沒有見過如此安靜的みわ，牠似乎在反思」，園長說道。他又指出「みわ」這段時間瘦了1公斤，而野豬「ウリ坊」似乎亦很高興牠回來。不少遊客也十分開心「みわ」回歸，希望將來有更多機會見到牠。

（朝日新聞、每日新聞）