江蘇六旬大媽跳廣場舞整濕條褲以為漏尿　求醫先知係跳到甩子宮

三五成群跳廣場舞已成為內地大媽的標記，近日江蘇徐州一名60歲大媽在廣場落力跳舞時，突然感到褲子濕了，最初她還以為是跳得太激烈意外漏尿，後來才發現下體掉出肉色物體，嚇得直奔醫院。醫生經檢查後，發現大媽患有「子宮脫垂」，肉色物體其實是她的子宮。

江蘇徐州一名60歲李姓大媽早前跳廣場舞時感覺下體有東西掉出，求醫後始知肉塊是子宮。（示意圖，VCG）

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居於江蘇徐州的60歲李姓大媽早前如常與好友們跳廣場舞打發時間，其間她感覺到褲子突然濕了。原本她還以為是自己太落力，跳得「太high」導致意外漏尿，但一到洗手間卻發現驚嚇現實，一塊肉色的物體竟從她的下體掉了出來，「有個像包塊一樣的東西掉出來了，還有一半連在身體裏，太嚇人了」。

李大媽趕緊直奔醫院，一踏進診症室便急得哭出來，直呼：「我嚇死了！你看我一塊肉掉下來了！我是不是長腫瘤了？」醫生檢查後發現，從李大媽下體掉出的，竟是她的子宮，「子宮整個脫到外面了，從陰道裏脫出來了」，證實她患有「子宮脫垂」及「壓力性尿失禁」，需要接受手術。

醫生經檢查後，證實李大媽患有「子宮脫垂」及「壓力性尿失禁」，從她下體掉出的肉塊其實是她的子宮。（梨視頻截圖）

醫生其後又問李大媽，得知這已非首次有肉色物體從她下體掉出，不過過往幾次都只是小小的塊狀物，她才不以為意，未有求診。目前李大媽已完成手術，正在休養，情況並無大礙。

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江蘇徐州市婦幼保健院主任醫生宋紅娟解釋，子宮脫垂對經歷過一次或多次陰道分娩的已停經婦女來說是常見疾病。（梨視頻截圖）

江蘇徐州市婦幼保健院主任醫生宋紅娟指出，李大媽跳廣場舞時太過激烈，的確會令子宮受壓，引致脫落，但最主要原因並非跳舞。她解釋，子宮脫垂對經歷過一次或多次陰道分娩的已停經婦女來說是常見疾病，由於女性停經後雌激素減低，會令盆骨底肌肉組織變薄，導致難以支撐子宮和泌尿系統，故即使是「咳嗽」或「打噴嚏」的動作，都有可能令子宮脫落。

宋紅娟說，發生上述情況時毋須緊張，強調子宮脫垂和壓力性尿失禁也分不同等級，而就算是重度子宮脫垂亦可透過簡單手術解決。她建議，婦女產後可盡早進行盆骨底肌肉訓練，並要避免不良生活習慣如長期便秘問題，遇到慢性咳嗽或鼻敏感亦要盡快處理，都能有助預防子宮脫垂。

（梨視頻、現代快報）

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