泰國廣告玩黑色幽默講領導的條件　跟錯衰領導隨時命都無！

一個好的領導者可以為群眾指引方向，帶領巿民發大財；但世上偽善的人多其多，遇到不好的領導者，追隨者恐只被葬送！泰國政府一個廣告以搞笑的影片，非常形象化地展現出領道者的重要性，短片近日在香港社交網站瘋傳，引起網民共鳴。

廣告中提到領導者必須以身作則，將心比心，不過廣告中一個婆婆在烈日下熱暈倒，領導者卻只顧自己撐傘。（泰國清邁象fb圖片）

+ 12 + 11 + 10

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

這個經典泰國廣告中，人們先排成直線，不論男女老少，都以攬腰方式抓住前面的人，跟着最前方西裝骨骨的領導者，領導者做什麼，群眾就跟着做什麼。廣告中提到領導者應具備的條件，包括必須以身作則、將心比心等。不過，當一位婆婆因太陽太猛烈而熱到暈倒，前方領導者卻只是自己撐傘，沒有理會後方的群眾。

領導者另一條件是必須深思熟慮，並對得起所有決定，但道貌岸然的領導者卻一腳踢起汽水罐，當一班流氓被丟到而找晦氣時，領導者卻隨便把責任推卸到後方一名隨便者，指是他做的。

領導無方，群眾亂成一團。（泰國清邁象fb圖片）

好的領導者當然要有勇氣果斷正確做出抉擇，每當需要作出重大決定時，更要顧及群眾的福祉，否則會葬送所有跟隨者。但片中的領導者帶大家經過火車的平交道時，自己經過了，卻不理後方的追隨者死活，而火車則正駛近……廣告最後稱「你想要跟隨這樣的領導者嗎？」

網民大讚廣告有創意，以黑色幽默去反映現實，更指片中的例子每天都上演，必須有民主選舉才能切實地轟走不好的領導人，而且領導人不一定是領頭，有時候反而要讓群眾牽着走。