睇脫衣舞帶唔夠錢　19歲青年被趕出妓院　慘遭兩埋伏男子性侵

愛爾蘭一名19歲青年周日（7日）與兩名好友前往西班牙馬略卡島（Mallorca）渡假勝地馬蓋洛夫（Magaluf），該處是歐洲著名的「性愛天堂」，當晚男事主獨自進入妓院打算看脫衣舞，但因身上的錢不夠被趕走，隨後更遭兩名早在外埋伏的陌生男子性侵。警方表示，男事主對此自覺「非常羞恥」，寧選擇不作追究。

該名青年向警方供稱，當晚與兩名好友分開遊玩，期間兩名女子誘他前往看脫衣舞，受不住引誘的他於是走進妓院內，然而身上的錢不夠，旋即被職員從妓院後門趕了出去，豈料那兩名男子早已在附近埋伏，等到他出來即上前將他圍住，然後強行帶走性侵，直到清晨5時許，他才到醫院接受檢查。

「感到非常羞恥」不願追究

當地Son Espases醫院檢查男事主的傷勢後，證實他曾遭性侵並隨即報警，但當警員抵達醫院錄取口供時，他卻稱不願意追究事件，因為他「感到非常羞恥」。

警方表示，男事主聲稱已不記得涉事妓院的名字，他來自愛爾蘭，打算在周一（8日）離開，由於沒有正式落案，因此難以展開調查。

網民對事件感到震驚，紛留言「可憐的男孩，遇上如此可怕經歷，希望這不會對他以後造成陰影」、「太悲慘了！希望他的父母能在那裏陪伴他」、「雖然他決定不追究，但警方必須繼續追查，起訴並監禁這些犯下如此惡劣罪行的人」。